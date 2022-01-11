Украинские производители подняли в декабре цены на свою продукцию на 62% — Госстат

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2021 года в сравнении с декабрем 2020-го выросли на 62,2%. Таким образом, за год рост цен производителей ускорился в 4,3 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Ведомство подсчитало, что за год (декабрь 2021-го — декабрь 2020-го) на внутреннем рынке Украины производители повысили отпускные цены на 74,2%, а за пределами страны — на 24,5%.

Среди производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий больше всего подняли цены на свою продукцию производители сахара — на 22,8%. Оптовые цены производителей хлебобулочных изделий выросли на 21,1%, молочных продуктов — на 19,5%, мяса и мясных продуктов — на 17,5%, напитков — на 11,3%.

Если брать промышленность в целом, то большего всего в декабре поднялись цены на продукцию производителей электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 185,4%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров цены от производителей также значительно выросли — на 56%.

Напомним, украинская промышленность столкнулась с рядом проблем из-за роста цен на газ. Больше всего от роста цен на газ уже сегодня страдают химическая промышленность и производители удобрений: многие предприятия отказываются от подписанных контрактов, поскольку понимают, что цена на энергоносители запредельная и они не продадут свою продукцию ни на украинском рынке, ни на внешнем, поскольку эта продукция будет неконкурентоспособной.

Украинские хлебозаводы в связи со сверхвысокими ценами на газ уходят в убыток и предупреждают о возможном закрытии заводов по производству хлеба и хлебобулочных изделий, а также о возможных перебоях с поставками социально значимого продукта в регионах Украины.

На проблему отреагировали в Офисе президента. По итогам заседания энергетического штаба в ОП, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство по поручению Зеленского разрабатывает механизмы поддержки украинских пекарей.

Позже Кабинет министров Украины сообщил, что планирует зафиксировать тариф на природный газ для производителей хлеба на уровне 25 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с учетом НДС).

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