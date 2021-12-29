Кабмин собирается установить льготные цены на газ для хлебопекарей

Кабинет министров Украины планирует зафиксировать тариф на природный газ для производителей хлеба на уровне 25 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с учетом НДС).

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект постановления правительства.

Льготные цены собираются установить для хлебопекарей на максимальный срок до 31 марта 2022 года.

Отмечаем, что речь идет о цене на газ, который добывают в Украине. Согласно с проектом постановления, планируется установить предельную наценку на газ для хлебобулочной отрасли на уровне, не выше 1%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что президент поручил Кабмину разработать механизмы поддержки украинских хлебопекарей и других производителей социальных продуктов в связи с аномальной ценой природного газа.

На сегодняшний день "Нафтогаз" продает бизнесу газ уже на уровне 65-75 тысяч за тысячу кубометров.

Из-за дороговизны ресурса украинские хлебопроизводители заявляют о невозможности работать в таких условиях и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба.

Из-за роста цен на газ страдают и другие отрасли украинской экономики и закрываются бизнесы. Больше всего от роста цен на газ уже сегодня страдают химическая промышленность и производители удобрений: многие предприятия отказываются от подписанных контрактов, поскольку понимают, что цена на энергоносители запредельная и они не продадут свою продукцию ни на украинском рынке, ни на внешнем, поскольку эта продукция будет неконкурентоспособной.

В это же время кондитерские фабрики заявили, что собираются остановить работу в случае подорожания газа в январе. А некоторые приостанавливают производство ассортимента уже сейчас.