Кто получит газ с ограниченной наценкой: Минагрополитики составило список предприятий

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило список производителей социально значимых продуктов, которые смогут получать газ с ограниченной наценкой. Об этом сообщает сайт ведомства.

Приказом министра Романа Лещенко утвержден перечень субъектов хозяйствования, основной вид деятельности которых — производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

К этой категории относятся производители: пшеничной муки, пастеризованного молока, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц, подсолнечного масла и куриных тушек.

Торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей этих компаний устанавливается на уровне не выше 1%.

Правительство также установило "на период действия карантина, но не дольше чем до 30 апреля 2022 года" предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не более 24% при его поставке компаниям, занимающимся производством продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

На странице Минагрополитики приводится полный перечень предприятий, выпускающих "социальные" товары.

Народные депутаты хотят также вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

В Верховной Раде 2 декабря 2021 года был зарегистрирован законопроект №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания. Госрегулирование цен на продовольственные товары и услуги на рынках было упразднено 1 июля 2017 года.

Но эксперты отмечают, что социальные продукты питания в Украине вряд ли подешевеют из-за госрегулирования цен на них. Попытка снизить цены если и будет успешной, то в очень краткосрочной перспективе — до тех пор, пока рынок не перестроится и пока производитель не научится "попадать в проходные цены", например, через снижение качества или технологии производства.

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