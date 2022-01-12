В Украине ввели госрегулирование цен на несколько продуктов

Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на наиболее социально значимые для населения продукты питания. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.

Причиной решение послужило значительное подорожание продуктов питания в течение последнего года. На заседании Кабмина привели такие цифры:

гречневая крупа на 23,8% (+8,9 грн);

сахар 34,9% (+7,3 грн);

пшеничная мука 15,4% (+1,96 грн);

макаронные изделия 18,4% (+3,72 грн);

молоко 9,2% (+2,36 грн);

подсолнечное масло 48% (+20,25 грн);

яйца 11,5% (+3,15 грн);

птица 26,9% (+15,06 грн);

сливочное масло 12,3% (+5,46 грн).

На эти продукты правительство устанавливает "потолок цен". Ограничение заключается в том, что предельный уровень надбавки не должен превышать 10% во время действия карантина.

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2021 года в сравнении с декабрем 2020-го выросли на 62,2%. Таким образом, за год рост цен производителей ускорился в 4,3 раза.

Среди производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий больше всего подняли цены на свою продукцию производители сахара — на 22,8%. Оптовые цены производителей хлебобулочных изделий выросли на 21,1%, молочных продуктов — на 19,5%, мяса и мясных продуктов — на 17,5%, напитков — на 11,3%.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины также утвердило список производителей социально значимых продуктов, которые смогут получать газ с ограниченной наценкой.

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