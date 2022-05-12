Как изменились цены на продукты в супермаркетах Киева во время войны: данные Zakaz.ua

Цены на продукты питания в украинских супермаркетах в течение двух месяцев войны увеличились почти по всем потребительским товарам повседневного спроса из продуктовой корзины украинца. По данным Zakaz.ua, на сегодняшний день цены в Киеве уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, цены на муку, макаронные изделия, хлеб, мясо, молоко и другие продовольственные товары государственного ценового регулирования преимущественно изменились незначительно. К примеру, батон и гречка стоят так же, как и по состоянию на 23 февраля. Однако яйца и куриное мясо вопреки кризису даже подешевели - аж на 30% и на 3% соответственно.

Цена же на молочные продукты выросла: молоко в среднем подорожало на 22%, сливочное масло – на 2%. Больше всего подскочили цены на сахар - более 30%.

При этом рост цен из-за военного положения заметно отразился на овощах и фруктах, поскольку большая часть этих товаров попадала на полки отечественных магазинов именно от зарубежных поставщиков. В условиях закрытого неба и заблокированных портов поступать импорт может только фурами из ЕС, а не, к примеру, морским транспортом из Турции или Египта.

Так, в течение двух месяцев войны томаты подорожали почти вдвое. Картофель вырос в цене в среднем на 23%, репчатый лук и морковь – на 20%.

Однако есть овощи, которые вопреки динамичной статистике подорожания, наоборот, упали в цене. Речь идет о свекле и огурцах, которые подешевели на 14% и 22% соответственно.

Что касается фруктов, здесь подорожание постигло почти весь ассортимент товаров. Яблоки выросли в цене на 13%, цитрусовые – на 33%. Больше всего подскочила цена на бананы – на 66%.

Отметим, что по статистике Zakaz.ua, банан – самый популярный фрукт среди онлайн-покупателей, встречающийся в каждой второй корзине онлайн-заказов клиентов. В настоящее время цена на экзотический фрукт в столичных супермаркетах колеблется от 45 до 60 грн по килограм, в то время как по состоянию на 23 февраля они стоили в среднем 30 грн.

Отметим, что в отношении упомянутых социально значимых продуктов (мука, хлеб, молоко, яйца, куриное мясо) Кабинет министров 29 апреля продлил ограничение торговой наценки в размере всего 10% на весь период военного положения и трех месяцев после него. При этом торговый бизнес еще до войны, в январе, когда имел место кризис вокруг повышения цен на газ, призывал эту меру отменить.

Источник фото: ru.depositphotos.com