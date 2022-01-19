Бизнесмены призывают Кабмин отменить ограничение наценки на социально значимые продукты

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены ограничением Кабинетом министров торговой надбавки на ряд социально значимых продуктов питания в размере до 10% от оптовой отпускной цены и призывают эту меру отменить.

Как говорится в сообщении объединения, внедрение этого правила потребует необходимости адаптирования внутренних процессов, внесения изменений в договоры с поставщиками, настройки других процессов предприятий с целью дальнейшего бесперебойного обеспечения потребителей этими продуктами.

При этом соответствующее постановление Кабмина не предусматривает переходного периода для надлежащей подготовки отрасли к изменениям в регулировании.

"Следовательно, это может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов осуществления розничной торговли и понимания представителями бизнеса порядка их ценообразования", — говорится в сообщении.

В частности, требуется дополнительное разъяснение определения "оптово-отпускной цены на товар", методики правильного подсчета уровня надбавки, а также конкретизация перечня товаров, подпадающих под данное регулирование.

"Следует отметить, что бизнес абсолютно поддерживает необходимость иметь обоснованные цены на значимые товары в стране. Однако рост цен на продукты питания обусловлен не повышением уровня торговых надбавок, а ростом отпускных цен на такие товары со стороны производителей, которые, в свою очередь, вынуждены повышать цены в связи с ростом цен на энергоносители, сырье, коммунальные услуги и тому подобное", — указывают в ЕБА.

Сообщество уже неоднократно обращалось в Кабмин и Министерство экономики с предложениями пересмотреть механизм декларирования изменения цен и пересмотреть перечень товаров, цены на которые подлежат декларированию, а также упростить саму процедуру декларирования.

Так, по мнению представителей бизнеса, не все категории товаров из перечня социально значимых на самом деле являются социальными (например, там есть товары высшего ценового сегмента), следовательно, перечень нужно конкретизировать и по возможности сократить.

"Более того, в 2014 году Украина, подписывая меморандум с Международным валютным фондом, признала, что нормативно-правовая база в Украине чрезмерно сложна и это накладывает ненужные расходы на бизнес, и осознала необходимость принятия мер с целью улучшения бизнес-климата. Поэтому в 2017 году государственное регулирование цен было отменено", — напоминают в ассоциации.

В связи с этим ЕБА призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минэкономики и Минагрополитики не возвращаться к ручному управлению бизнес-процессами и отменить указанное постановление.

Если же это сделать никак невозможно, бизнесмены просят отсрочить введение его в действие по меньшей мере до 1 марта, но не раньше момента проведения совещания с представителями розничного рынка пищевых продуктов и предоставления четких разъяснений порядка его реализации.

Напомним, что с аналогичной позицией 13 января выступила Ассоциация ритейлеров Украины, также заявившая об угрозе исчезновения подлежащих ценовому регулированию продуктов с полок супермаркетов.

Решением Кабмина от 12 января максимальная наценка на 10% была установлена на период карантина по Covid-19 на гречку, макароны, сахар, муку, яйца, молоко, курятину, подсолнечное и сливочное масло. Двумя неделями ранее правительство ввело такие меры в отношении ржано-пшеничного хлеба и батона.

В то же время пока ограничение не касается пшеничного хлеба. Более того, как передает "Интерфакс-Украина", на заседании Кабмина 19 января вопрос о таком ограничении был отложен на будущие заседания по инициативе министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Введение госрегулирования цен на наиболее важные продукты питания было вызвано колоссальным ростом цены на газ в конце 2021 года, поставившим предприятия многих отраслей, в частности молочной и хлебной индустрии, а также производство курятины, на грань выживания.

Для смягчения ситуации 30 декабря Кабмин ввел вышеуказанные товары в список социально значимых и первым делом обязал продавать газ украинской добычи производителям указанных категорий продуктов питания с торговой наценкой не выше 1%. Однако первые такие торги начались лишь 17 января.

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