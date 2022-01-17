На УЭБ начали продавать газ по льготным ценам для социальных предприятий

На “Украинской энергетической бирже” 17 января начали продавать газ по льготным ценам производителям социально значимых продуктов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В частности, на торги были выставлены предложения компаний из орбиты энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова "Косул" и "Нафтогазвыдобування", которые выставили на аукцион 60 тысяч куб. м со стартовой ценой 6 153 грн/ тысяча куб. м и 860 тысяч куб. м со стартовой ценой 9 583 грн/тысяча куб. м соответственно.

"Укргазвыдобуток" из группы Smart Energy Вадима Новинского выставила на торги 71 тысячу куб. м газа со стартовой ценой 12 070 грн/тысяча куб. м.

На аукционе по льготным ценам также продавали газ компании из группы Geo Alliance Виктора Пинчука. Так, "Природные ресурсы" выставили на торги 50 тысяч куб. м со стартовой ценой 14 082 грн/тысяча куб. м, а "Восточный геологический союз" выставил 15 тысяч куб. м газа за 10 305 грн/тысяча куб. м. "Эско-Пивнич" Николая Золочевского выставила на торги 290 тысяч куб. м за 17 770 грн/тысяча куб. м.

При этом на УЭБ 17 января также торговали газом по рыночным ценам. Так, "Укргаздобыча" выставила на торги 5 млн куб. м газа со стартовой ценой 41 060 грн/тысяча куб. м.

Напомним, ранее Министерство энергетики сообщило, что первые торги по продаже природного газа частных добытчиков социальным предприятиям пройдут 17 января в 15:00.

Ранее Кабинет министров внедрил механизм допуска производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, к биржевым торгам по продаже газа.

Еще в 2021 году производители, в том числе и социально значимых продуктов, столкнулись с энергокризисом. Украинские хлебопроизводители заявили о невозможности работать в таких условиях и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба.

На фоне сложившейся проблемы Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило список производителей социально значимых продуктов, которые смогут получать газ с ограниченной наценкой.

К этой категории относятся производители пшеничной муки, пастеризованного молока, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц, подсолнечного масла и куриных тушек.