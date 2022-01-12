Производителей социально значимых продуктов допустят к биржевым торгам по продаже газа

Кабинет министров внедрил механизм допуска производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, к биржевым торгам по продаже газа.

Соответствующее постановление Кабмин принял во время заседания 12 января, сообщает Правительственный портал.

Документ обязывает газодобывающие компании продавать 20% природного газа собственного производства на биржевых торгах производителям социально значимых продуктов.

Предварительно известно, что газ смогут покупать производители пшеничной муки, пастеризованного молока, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц и птицы (тушка куриная).

Чтобы получить доступ к биржевым торгам по продаже газа, производителям нужно следовать принятому Кабмином алгоритму:

1. Быть включенным в перечень в соответствии с приказом Минагрополитики от 05.01.2022 г. № 3, который формируется по данным из ЕГР.

2. Подать заявку на покупку природного газа собственной добычи в комитет по надзору за биржевыми торгами по продаже природного газа собственной добычи.

3. Получить результат рассмотрения заявок комитетом по надзору для осуществления контроля представленной информации о целевом потреблении природного газа".

4. После получения допуска от комитета по надзору выйти на украинскую энергетическую биржу для соответствующей закупки природного газа.

"Принятая процедура предотвратит какие-либо злоупотребления как со стороны производителей, так и трейдеров и поставщиков газа, и обеспечит целевое использование соответствующего ресурса", — считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он добавил, что после публикации постановления комитет по надзору ожидает получить от предприятий соответствующие заявки с обоснованием.

Ранее производители, в том числе и социально значимых продуктов, столкнулись с энергокризисом. Украинские хлебопроизводители заявили о невозможности работать в таких условиях и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба.

Кроме того, часть украинских кондитерских фабрик начали приостанавливать производство некоторого ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ. Если энергоресурс продолжит дорожать, то в Украине могут закрыться все фабрики.

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