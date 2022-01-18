Из-за непомерных цен на газ в Украине начали останавливаться стекольные предприятия

Из-за роста стоимости энергоресурсов уже полностью остановились три украинских предприятия стекольной отрасли, сообщает профильная ассоциация "Стекло Украины".

Остальные же предприятия данной сферы, по ее информации, перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей, поскольку полноценное возобновление работы после такой остановки будет для них крайне проблематичным, финансово затратным и фактически непосильным.

"Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции", — говорится в сообщении.

Другим негативным фактором, критичным для отечественной стекольной отрасли, называется значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, цены на энергоносители в которых для промышленности "иногда почти в десять раз ниже".

В результате, как указывает ассоциация предприятий стекольной промышленности, продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынках.

"Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия... Без работы могут остаться более 12 тысяч работников стекольной отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений", — заявляют в объединении.

Стекольщики призывают Кабинет министров поддержать и помочь отрасли, приняв комплекс неотложных кардинальных мер, которые позволили бы стабилизировать ситуацию и остановить углубление кризисных явлений.

Среди таковых названы разработка и внедрение целевой программы поддержки предприятий стекольной отрасли Украины, в том числе путем предоставления им льготных антикризисных кредитов, создание целевого фонда для формирования компенсаторов цены на газ для стеклопроизводителей на период кризиса, предоставление доступа к аукционам по продаже газа по льготным ценам.

Также ассоциация требует применения мер нетарифного регулирования в виде неавтоматического лицензирования операций по ввозу на территорию Украины изделий из стекла и введение антидемпинговой пошлины.

По ее мнению, промедление с этими мерами будет иметь катастрофические последствия как для стекольной отрасли, так и для экономики страны в целом.

Напомним, что 30 декабря Кабмин обязал продавать газ украинской добычи производителям продуктов питания, признанных социально значимыми, с торговой наценкой не выше 1%. Список самих агропредприятий в Минагрополитики утвердили в начале января.

Решение было принято в связи с тем, что накануне представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 грн за кубометр с января. Представители хлебной отрасли впоследствии жаловались, что эта схема не работает, однако 17 января первые торги газом по льготной цене все же начались.

Отметим, что для этого социально значимыми товарами Кабмин признал хлеб, гречку, макароны, сахар, муку, яйца, молоко, курятину, подсолнечное и сливочное масло, однако не промышленные товары и даже не напитки, которые традиционно разливаются в стеклянную тару.

В свою очередь для ритейлеров установлена сначала на хлеб, а затем и на остальные указанные товары предельная торговая надбавка в размере 10%. Те же в ответ заявили, что вследствие этого решения с полок супермаркетов данные товары могут временно исчезнуть.