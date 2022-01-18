Украинский бизнес уже закрывается, теряет рентабельность и повышает цены из-за стоимости газа и электричества

В последние месяцы 2021 года бизнес получил платежки за газ с невиданными ранее суммами. В декабре цена газа для бизнеса на Украинской энергетической бирже составляла 65-75 тысяч гривен за тысячу кубометров, что в 10 раз превышало цены декабря 2020 года. Стоимость коммунальных услуг и ковидные ограничения тоже делают свое дело, и бизнесу сейчас очень нелегко.

Так, владельцу небольшой гостиницы приходится платить минимум 15 тысяч гривен за отопление небольшого коттеджа, а некоторые производители керамики вынуждены закрывать бизнес и отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. При этом бизнес даже не восстановился от последствий коронавируса и локдаунов.

Под угрозой оказались и производители продукции социального значения (пекари, производители молочной продукции, мяса птицы), резкое повышение цен на которые может стать причиной социальной катастрофы. Власти после долгих переговоров с производителями и газодобывающими компаниями пошли производителям социальной продукции навстречу и разработали механизм допуска производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, к биржевым торгам по продаже газа. Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило список производителей социально значимых продуктов, которые смогут получать газ с ограниченной наценкой. Уже 17 января прошли первые аукционы по продаже газа по льготной цене.

"Топим дровами, но их хватит лишь на эту зиму"

“Наш мини-отель может принять за раз восемь человек, есть еще три коттеджа, — рассказывает Дмитрий, совладелец отеля на Закарпатье. — Лет 10 назад, когда начинал застройку территории, подвел к этому комплексу газ, и, честно говоря, уже тогда это было довольно дорого. Другие варианты обогрева не рассматривал, о чем сейчас очень жалею, потому что подвести газ было ненамного дешевле установки теплового насоса. Правда, тогда поставил и мини-котельную на дровах как запасной вариант обогрева”.

Этой зимой Дмитрий решил отапливать отель только дровами, поскольку посчитал, что в месяц на один коттедж уходит минимум 300 кубометров газа, это примерно 15 тысяч гривен. Сам отель потребляет 650-750 кубических метров газа в зависимости от температуры на улице. А если к этому добавить счета за электричество, воду, канализацию и уборку, то предприятию вряд ли удастся работать без убытков.

“Страшно сказать, во сколько обойдется снять номер, чтобы топить газом и выйти в ноль. Отель сейчас отапливаем только дровами, есть еще запасы с предыдущих лет, но их хватит на эту зиму, и все. Сдавать все номера нереально, так бывает разве что 10 дней в году — на новогодние праздники”, — сетует Дмитрий.

При этом сфера туризма на Закарпатье еще не оправилась от кризиса, вызванного коронавирусом и локдаунами. В предыдущие годы заполненность гостиницы была ниже обычной на 30-40%, только летом 2021 люди перестали бояться вируса и начали понемногу приезжать.

Предприниматель рассматривал и отопление электричеством, однако в настоящее время им не хватит мощности. К тому же с января выросло в цене и электричество для бизнеса. Дмитрий также изучает возможность установки солнечной электростанции и ищет под это дело кредиты. Минус солнечных панелей в том, что зимой, когда как раз нужно электричество больше, выработка электроэнергии небольшая, потому что солнца мало. Однако летом панели могут стать неплохим подспорьем.

А дрова также не самый легкий из вариантов. Кому-то нужно постоянно быть в гостинице, подбрасывать их греть и чистить котел, а сами дрова надо где-то купить, поколоть и разложить.

Закрыл семейный бизнес и уволил 230 человек из-за цены газа

“Наш бизнес это производство фарфора: тарелки, чашки, блюда, всевозможная кухонная утварь, вазы и горшки для цветов. Продукция наша была чрезвычайно востребованной на российском, украинском и молдавском рынках. Во многом из-за цены: дешевле не было даже в Китае, поскольку все необходимые полезные ископаемые находились в районе 70 км от производства. Хотя с годами мы подтянули производство, начали делать продукцию с красивым дизайном, разрисовками, всевозможной формы”, — говорит Вячеслав Скориков, владелец завода по производству керамики “Авангард”, что в Славянске Донецкой области.

25 лет назад Вячеслав купил старый советский завод и начал его развивать, позже к бизнесу присоединились его сыновья. А этой зимой ему пришлось остановить производство и уволить 230 сотрудников своего предприятия. Бизнесмену пришлось объяснить своим людям, что с такими ценами на газ и электричество работать стало невозможно, а влезать в долги энергокомпаний Скориков не хочет.

“25 лет создавая предприятие я искал все возможные пути выхода из этого кризиса, — рассказывает Скориков, — Мне нужно было поднять стоимость моей продукции на 160%-180%, для того чтобы “выйти в 0”, чтобы люди продолжали. Я уже был согласен с тем, что не зарабатываю, но очень хотел сохранить коллектив, чтобы он не уехал в Польшу. Я решил немножко схитрить и поднять цены постепенно. Первое повышение было в октябре - я поднял цену на 15%. После этого 30-40% моих клиентов контракты и сказали что не будут работать со мной по таким ценам. Наступил декабрь и цена газа повысилась с 35 тыс. до 50 тысяч за тысячу кубометров, я попытался поднять еще на 10%. После этого от сотрудничества отказались и те, кому я раньше давал продукцию под реализацию. В связи с тем, что продажи упали и бизнес не удалось выйти хотя бы к нулю предприятие пришлось полностью остановить и законсервировать на неопределенный срок”

Сейчас бизнесмен ждет когда цена на газ снизится хотя бы до 18 тыс. гривен за тысячу кубометров. Это позволит ему возобновить производство.

Ритейл вынужден будет повышать цены

“Повышение цен на энергоносители не является исключительно украинским явлением — это мировой тренд, — говорит Александр Шут руководитель PR-центра сети супермаркетов VARUS, — Для нашей сети этот рост уже заметно отразился на расходах — относительная доля затрат на коммунальные услуги выросла на 66%. Холодильное оборудование в супермаркетах, освещение, отопление торговых площадей требуют значительных энергоресурсов”.

По словам Александра, производителям продукции проще поскольку они закладывают стоимость энергоносителей в себестоимость и повышают отпускные цены. Ритейл же покрывает расходы за счет наценки.

“Мгновенно увеличить ее мы не можем, но со временем придется это сделать. Также наценка на часть товаров регламентируется Кабмином. Все эти совокупные убытки сети нужно покрыть, что приведет к росту цен в рознице и сделает товары менее доступными для населения. Мы понимаем почему государство сглаживает рост регулированием наценок и будем придерживаться норм постановления Кабинета Министров. Однако на не значимые социально товары мы будем вынуждены поднимать постепенно наценку, чтобы компенсировать расходы”, - отмечает глава PR-центра.

Сокращать сотрудников VARUS не будет, также наша сеть не планирует закрывать магазины, кроме тех, которые показывают низкие результаты. Но закрытие нерентабельных это супермаркетов рутина, часть бизнес процесса.

“Цены на социально значимые товары не вырастут. Со временем вырастет наценка на не значимую социально продукцию, но в рамках общего инфляционного тренда. Политика VARUS — предоставлять клиентам качественные продукты по доступным ценам, поэтому будем искать бизнес механизмы для ее реализации и в ситуации с повышением цен на энергоносители”, — отмечает Шут.

По ресторанам "бьет" дорогая коммуналка

“Газ используют всего около 10% заведений. В основном влияет на работу бизнеса стоимость электричества, — говорит директор Аналитического центра “Рестораны Украины” Ольга Носова, — Если говорить о том, что повлияет на рынок в 2022 году, то это даже не локдауны и коронавирусные ограничения, а стоимость коммунальных услуг. Все рестораторы уже это ощутили с начала отопительного сезона в ноябре прошлого года”

Из-за этого рестораны уже начали повышать цены на блюда с прошлого года на 10-15% и в этом году стоит ожидать еще повышения. Этому способствовало два фактора - увеличение стоимости коммунальных услуг и зарплат сотрудников на 15-20% а это и есть фактическая прибыль ресторанов, которой сейчас нет.

“Это типичная история в ресторанном бизнесе с конца прошлого года, когда даже успешные рестораны, где много людей привыкли получать эту прибыль в районе 20% не получили ее вообще. Так как всю прибыль съела коммуналка, подорожали продукты и выросли зарплаты. Если проанализировать подавляющее большинство ресторанов, которые сейчас работают, то сейчас они работают без прибыли, а кто-то уже начинает фиксировать убытки. Поэтому все рестораторы уже ведут речь о повышении цен на блюдо, может кто-то сократит количество людей, но сокращать уже дальше некуда, поэтому придется повышать цены на блюда”, — говорит Носова.

Также среди рестораторов идут разговоры о том, чтобы включать в чек 10% в стоимость обслуживания. Такая практика уже есть во многих европейских странах. Поскольку чаевые платят не всегда и охотно, особенно, если расчет идет по карточке. Об этом рестораторы говорят уже с конца прошлого года, так как сейчас все рестораторы думают о том, как получать прибыль. Пока об этом ведутся только разговоры. Например, в Венгрии уже везде ввели обязательную оплату сервиса за обслуживание. Два года назад этого не было. Но в Украине речь не идет о массовом применении этой практики.

Есть разные практики, когда сумма от сервиса ресторан забирает 2%, а все остальное идет официанту. При этом принято платить минимальную зарплату. Хотя есть практика, когда официант работает сугубо на проценте или чаевых.

Все овощи могут заметно подорожать

“На картофельном рынке не радужная ситуация потому, что хранение картофеля подорожало почти в два раза, — говорит исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля и эксперт плодоовощного рынка Оксана Руженкова, — Это случилось из-за повышения цен на энергоресурсы. По подсчетам прошлого года, один месяц хранения в камере мощностью 1 тысяча тонн стоит порядка 220 тысяч гривен и это только один месяц и одна камера, а в хранилище их может быть и 7, и 10, и 20. Кроме того, хранить картофель нужно 7-8 месяцев. Не важно сколько тонн будет находиться в камере, вентиляционное и холодильное оборудование будет работать и тянуть ресурсы. При этом цены на картофель не выросли. Все видят, что картошка из всего борщевого набора сейчас самая дешевая. На фоне цен на энергоресурсы это убыток для предприятий”

Если этим факторам добавить еще и стоимость подорожавших удобрений, то все овощи должны существенно подорожать в следующем сезоне. Но произойдет это или нет, пока говорить рано. Не раз и на разных культурах мы видели, что основной игрок на рынке – покупатель. Если у него денег нет, то ни производитель, ни продавец не смогут реализовать товар.

“Интересно, что переработчики картофеля используют на производстве преимущественно электричество. Речь идет о производителях крахмала и чипсов. Оба продукта ориентированы на внутренний и внешние рынки. Особенно много в нынешнем сезоне можно было продать крахмала и отправить на экспорт. В прошлом году в Украине работало 2 крахмальных завода, а по состоянию на сегодня - 6. Но стоимость электроэнергии и газа плюс разница в курсе валют полностью нивелирует выгоду от экспорта. При таких тарифах невыгодно экспортировать”, — отмечает Руженкова.

Из-за этого, производители крахмала изучают другие способы заработка и диверсификации бизнеса. Например, один из крахмальных заводов пытается наладить промышленный выпуск органической посуды. Еще два предприятия собираются запустить более глубокие уровни переработки картофеля и из остатков сырья после производства крахмала намерены выпускать картофельный протеин (составляющая рациона в животноводстве, которую сейчас Украина полностью импортирует), пищевые волокна.

Плюс на основе производят бады, закваски для пива, ржаного хлеба, диетическую крупу. То есть, если сам крахмал не пользуется спросом у основных покупателей – производителей колбас и сосисок, то есть и другие более интересные нишевые продукты. Конечно же такие уровни переработки требуют установки новых производственных линий и дополнительных инвестиций. Предприятиям сложно искать инвесторов. Они не очень охотно идут в Украину. Приходится брать весьма дорогие и долго окупающиеся кредиты. Второй вариант - активно работать с сырьевой базой и убедить картофелеводов выращивать специальные высококрахмальные сорта, из которых можно производить крахмал с высоким уровнем вязкости. Именно такой продукт пользуется спросом на внешних рынках.