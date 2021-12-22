Покушать на 50% дороже: как рост цен на продукты, энергоносители и дефицит кадров меняет ресторанный рынок

Рестораторы уже в этом году могут повысить цены на блюда на 15-20%, а в первой половине 2022 года - даже до 50%. Delo.ua поговорило с собственниками заведений общественного питания, чтобы узнать причины повышения цен и их последствиях

Повышение цен – комплексный процесс, у которого множество предпосылок: от эмиссии доллара в США до нарушения логистических цепочек, связанных с пандемией. Однако последствия экономического кризиса ресторанный бизнес начинает ощущать только сейчас.

Рестораторы говорят, что сейчас перед HoReCa три вызова: повышение цен на аренду и на продукты, а также изменения на рынке труда. Поэтому собственники бизнеса начали заранее оценивать все риски наперед и закладывают их в бизнес-модель.

Аренда и коммунальные услуги

Поднятие цен на аренду – одна из ключевых причин закрытия ресторанов в Киеве, говорит известный ресторатор Дима Борисов. Чтобы бизнес был эффективным, аренда не должна превышать 10%, максимум 15% от выручки. Когда владельцы помещений поднимают ставки вдвое, бизнес, средняя маржинальность которого 10%, становится убыточным.

У заведения не остается прибыли, а иногда нужно еще доплачивать из своего кармана. У нас такая ситуация была по нескольким ресторанам, в результате мы их просто закрыли. При этом не исключаем возможности появления тех же брендов, но уже в новых локациях. Дима Борисов Ресторатор, основатель и владелец сети Gastrofamily

Для владельца компании «Рестарон» Вадо Арзуманян первым главным сюрпризом стало повышение затрат на коммунальные услуги в среднем на 300-350%. А при нынешних ограничениях из-за пандемии загрузка в ресторанах зачастую неполная. В комплексе это приводит к тому, что рестораторы меньше зарабатывают.

Вся структура затрат сошла с ума. Были незначительные затраты, на которые раньше мы не обращали внимание и, соответственно не контролировали особо. Сегодня эти позиции могут разорить компанию и они это делают. Вадо Арзуманян Владелец компании "Рестарон"

Продукты стремительно растут в цене

Растут цены абсолютно на все продукты, особенно на деликатесную группу, например, морепродукты. И если решить вопрос с арендой можно, просто закрыв один ресторан или переехав, то с ростом цена на продукты уже сложнее.

На fine dining ресторанах это отразится, но не критично. Поэтому поднятие цен на 10-15% на определенные позиции не приведет к уменьшению количества гостей, так как в этом сегменте посетители не особо реагируют на такой фактор. Но для smart casual ресторанов, F&B cost может достигать 45-50%, это уже может стать серьезным риском.

В заведениях Димы Борисова на следующий год тоже заложено повышение цен, при этом в компании все же сохранят стоимость полноценного обеда за 5 евро. Кроме того, наценка неравномерно распределяется по разным позициям меню: есть низкомаржинальные, но траффикообразующие продукты, есть продукты с большей наценкой. Поэтому в компании сейчас ведут переговоры с поставщиками, чтобы договориться о больших закупках продуктов, благодаря чему более-менее получится удерживать стабильную стоимость готовых блюд.

Кто-то поднимет цены на 20%, а кто-то на 50%, а некоторые просто закроются, когда другие наоборот быстро масштабируются. Выживут самые эффективные и гибкие. Заведения последние 2 года и так работают максимум на 50% от нормального «допандемийного» спроса, так как люди не приходят по разным причинам: уменьшение доходов, страх заболеть, ограничения в виде QR-кодов. Это все - очередные вызовы, которые приведут к катастрофическому падению спроса и изменит рынок. Дима Борисов Ресторатор, основатель и владелец сети Gastrofamily

Украинский предприниматель, ресторатор, совладелец и соучредитель Холдинга эмоций «! FEST» Андрей Худо добавил, что устанавливать более-менее стабильную цену на готовые блюда и напитки в ресторанах можно закупая большие партии товаров. Например, у Худо есть заведения, где заказывают много просеко. Поэтому туда его заказывают большими партиями. Если делать закупку не ящиками, а бОльшими партиями, то можно говорить о лучших условиях, соответственно держать цену для гостя на прежнем уровне. Но в любом случае, все зависит от объема потребления того или иного блюда или напитка.

По словам собственника сети Salateira Александра Савилова самым пессимистичным сценарием может быть повышение цен на сырье до 50%, поэтому в Salateira будут вынуждены повысить цены на 15-20%. Но чтобы не отпугнуть гостей, повышать цены будут постепенно.

При этом Савилов убежден, что оттока гостей не будет из-за того, что основная целевая аудитория сети - офисные сотрудники и гости с низкой ценовой чувствительностью, доходы которых также индексируется. Поэтому даже в случае развития пессимистического сценария - повышения цен на 50%, драматичного эффекта для сети это все-равно иметь не будет.

Есть обоснованные повышения цен, а есть необоснованные, говорит Вадо Арзуманян. Такая ситуация происходит, например, при закупке продукта в мясной ресторан собственника. Среди недели поставщики могут поднять цены на мясо потому, что продукта у них остается мало.

Конечно же, в 2022 году дополнительные повышения могут отразиться на количестве посетилетей, если государство не вмешается и не задействует какие-то механизмы компенсаций, например, обещанная налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Вадо Арзуманян Владелец компании "Рестарон"

Сейчас продуктовая инфляция на уровне 20%, констатирует собственник ресторанов BAO, NAM и сети заведений Mafia Тарас Сердюк. Он отметил, что вся отрасль переживает не лучшие времени и рестораторы всерьез обеспокоены тем, что люди перестанут ходить в рестораны. Причем не только из-за боязни заболеть, а и из-за того, что вырастут цены на блюда. По его словам, ни один ресторатор не сможет сохранить прежние цены на блюда.

В результате у ресторана два варианта: закрываться, кредитоваться или просить дополнительного финансирования инвесторов, но не каждый захочет вкладывать деньги при нынешней неопределенной ситуации. Поэтому самый реальный сценарий - все-таки поднимать цены.

Демографическая яма и дефицит персонала

Помимо роста цен на продукты и энергоносители рестораторы отметили еще одну проблему, из-за которой страдает общепит - демографическая яма и дефицит персонала.

С 2000 года плюс-минус пять лет в Украине была самая низкая рождаемость, поэтому людей в возрасте 20-21 год - среднем возрасте сотрудников общепита, сейчас не хватает, говорит Тарас Сердюк.

Рестораторы признают - с таким дефицитом персонала, как в этом году они еще никогда не сталкивались. Кроме низкой рождаемости начала нулевых, этому способствуют и другие факторы. Во-первых, открыли границы и усилилась трудовая миграция. Во-вторых, летом активизировались южные и карпатские рестораторы, где зарплаты были больше, чем в киевских. В третьих - рестораны с начала пандемии были не самыми стабильными работодателями. Поэтому за те же или даже меньшие, но регулярно выплачиваемые деньги, их потенциальный персонал шел работать в службы доставки, IT-компании, ритейл и e-commerce. Из-за ковида ресторанная отрасль стала непривлекательной.

В ресторанах компании «Рестарон» подчеркивают - больше всего ощущается проблема с персоналом средней квалификации. В допандемические времена в киевские рестонаны охотно шла работать молодежь из ближайших сел, которые арендовали жилье в столице. Но если в Европе - в Лондоне или Берлине, сотрудникам государство давало компенсацию, благодаря чему они могли оплачивать аренду, в Украине этого не делали. Поэтому основная часть персонала из профессии ушла в более стабильные места.

Из-за этого на рынке возник дефицит кадров, который в свою очередь привел к повышению зарплат.

У этой части тоже есть свой плюс - по некоторым позициям ресторанных зарплат мы уже конкурируем с той же Польшей, куда обычно на заработки любили уезжать украинцы. Вадо Арзуманян Владелец компании "Рестарон"

Также у молодежи, даже при отсутствии опыта, сейчас более высокие ожидания от зарплат, ведь они не видят в работе крайней необходимости и они готовы заниматься чем-то, пока им это интересно. А когда становится неинтересно, легко уходят из этой профессии. Реагировать на это нужно не просто хаотичным поднятием зарплат, а пересмотром всей HR-системы компании: от ценностей и мотивации до обучения. В команде Димы Борисова сейчас работают над тем, чтобы стать привлекательными для поколения Z и даже, заглядывая наперед, для альфа.