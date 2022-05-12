Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах Києва під час війни: дані Zakaz.ua

Ціни на продукти харчування в українських супермаркетах протягом двох місяців війни збільшилися майже по всіх споживчих товарах повсякденного попиту з продуктового кошика українця. За даними Zakaz.ua, на сьогодні ціни в Києві вже зросли в середньому на 13% в порівнянні з довоєнним періодом.

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Зокрема, ціни на борошно, макаронні вироби, хліб, м'ясо, молоко та інші продовольчі товари державного цінового регулювання переважно змінилися несуттєво. Наприклад, батон та гречка коштують так само, як і станом на 23 лютого. Однак яйця та куряче м'ясо всупереч кризі навіть подешевшали - аж на 30% та на 3% відповідно.

Ціна ж на молочні продукти зросла: молоко в середньому подорожчало на 22%, вершкове масло - на 2%. Найбільше підскочили ціни на цукор - на понад 30%.

При цьому зростання цін через воєнний стан помітно позначилося на овочах та фруктах, бо велика частка цих товарів потрапляла на полиці вітчизняних магазинів саме від закордонних постачальників. В умовах закритого неба та заблокованих портів надходити імпорт може лише фурами з ЄС, а не, до прикладу, морським транспортом з Туреччини чи Єгипту.

Так, протягом двох місяців війни томати подорожчали майже вдвічі. Картопля зросла в ціні в середньому на 23%, ріпчаста цибуля та морква - на 20%.

Однак, є овочі, що всупереч динамічний статистиці здорожчання, навпаки впали у ціні. Мова йде про буряк та огірки, які подешевшали на 14% та 22% відповідно.

Що стосується фруктів, тут подорожчання спіткало майже весь асортимент товарів. Яблука зросли в ціні на 13%, цитрусові на 33%. Найбільше підскочила ціна на банани - на 66%.

Зазначимо, що за статистикою Zakaz.ua, банан - найпопулярніший фрукт серед онлайн-покупців, який зустрічається в кожній другій корзині онлайн-замовлень клієнтів. Наразі ціна на екзотичний фрукт в столичних супермаркетах коливається від 45 до 60 грн за кілограм, тоді як станом на 23 лютого вони коштували в середньому 30 грн.

Зазначимо, що стосовно згаданих соціально значущих продуктів (борошно, хліб, молоко, яйця, куряче м'ясо) Кабінет міністрів 29 квітня продовжив обмеження торгової націнки у розмірі лише 10% на весь період воєнного стану та три місяці після нього. При цьому торговий бізнес ще до війни, у січні, коли мала місце криза навколо підвищення цін на газ, закликав цей захід скасувати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com