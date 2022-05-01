Кабмін продовжив граничну націнку в 10% на хліб, молоко, яйця та олію на три місяці після війни

Кабінет міністрів продовжив на строк дії воєнного стану і три місяці після нього (або до кінця карантину по Covid-19, якщо він затягнеться на більш тривалий термін) встановлення граничного рівня торгової надбавки у розмірі 10% на ряд товарів. Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові №488 , прийнятій 29 квітня.

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Надбавка, нагадаємо, встановлена з урахуванням рекламних, маркетингових послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки та інших послуг, пов'язаних з продажем товарів кінцевим споживачам.

Йдеться про низку товарів, що мають істотне соціальне значення: це борошно пшеничне вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, птиця (тушка куряча, чверть тушки курячої), яйця курячі категорії С1, батон та олія соняшникова рафінована.

Нагадаємо, що зазначену націнку на хліб було встановлено Кабміном ще 30 грудня 2021 року. 12 січня вже нинішнього року уряд розширив список таких продуктів.

Рішенням від 18 березня Кабмін, зокрема, визначив, що під вищевказаними продовольчими товарами маються на увазі саме товари вітчизняного виробництва, окрім тих, які марковані як органічна продукція.

Термін дії держрегулювання цін на них із граничною надбавкою в 10% встановлено на період дії карантину Covid-19, але не пізніше 30 квітня.

Сам карантин, нагадаємо, формально діє на сьогодні до 31 травня, проте на час воєнного стану уряд фактично скасував усі обмеження, що діяли у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції.

Зазначимо при цьому, що ще в січні Європейська Бізнес Асоціація висловлювала стурбованість встановленням Кабміном граничної торгової надбавки на низку зазначених соціально значущих продуктів і закликала це скасувати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com