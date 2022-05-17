Продаж супермаркетів у західних регіонах України збільшився на 50–100%, але доходи не зросли

З припливом великої кількості переселенців у західні регіони країни, супермаркети, що там працюють, внесли зміни в асортимент, що дозволило збільшити продажі. Але з урахуванням інфляції мережі не змогли наростити свої прибутки за рахунок збільшення кількості покупців.

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Про це повідомляє видання Forbes.

Продажі мереж супермаркетів "Сімейна ковбаска" та "Сімейна пекарня" у березні-квітні зросли на 30-40% та 10-15% відповідно, розповів Олег Баран, генеральний директор компанії "Барком", якій належать мережі.

Ці супермаркети додали до свого асортименту більше готової продукції, що відповідало на запит нових покупців (переселенців), після чого їх продажі й почали зростати.

Аналогічна тенденція простежується у роботі інших мереж, зокрема непродовольчих.

Наприклад, продажі мережі магазинів "Аврора" в Закарпатській області зросли на 100%, у Львівській та Івано-Франківській — на 50%.

"Тим не менше, мережі не змогли багато заробити на переселенцях. Доставка товарів подорожчала щонайменше на 50%, а на 20% - вартість упаковки. Сильно підняти ціни ритейлери не ризикнули", - розповів співвласник мережі "Аврора" Тарас Панасенко.

За його словами, "Аврора" зараз лише "відбиває" витрати, виходячи в "нуль".

Зазначимо, що загалом ціни на продукти харчування в українських супермаркетах протягом двох місяців війни збільшилися майже за всіма споживчими товарами повсякденного попиту із продуктового кошика українця.

За даними Zakaz.ua, сьогодні ціни в Києві вже зросли в середньому на 13% порівняно з довоєнним періодом.