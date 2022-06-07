"Середній чек зараз на 25% більше у порівнянні з довоєнним періодом", - КОЛО

Ріст середнього чеку стався через інфляцію, тому що кількість товарів у чеку не збільшилась.

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Під час RAU-вебінару "Яким буде український рітейл після війни" СЕО мережі магазинів КОЛО Марина Сергієнко розповіла, що загалом середній чек зараз на 25% більший від середнього чеку довоєнного періоду.

За її словамі, цей ріст в першу чергу через інфляцію, тому що кількість товарів у чеку не збільшилась.

"Багато виробників підняли ціни на свою продукцію. Наприклад, закупівельна ціна гречки вже становить 100 грн. Тобто інфляція зараз це не 10%, а значно вища", - каже Марина.

Зазначимо, що за даними НБУ, у квітні річна інфляція в Україні досягла 16,4%, а в травні НБУ очікує до близько 17%. До кінця року за прогнозами, інфляція перевищить 20%.

Також за словами Марини наразі до торгових точок КОЛО повернулось близько 60-70% довоєнного трафіка. І кожного тижня він зростає приблизно на 6%.

"Ми бачимо тенденцію повернення людей в регіони. Є компенсація за рахунок середнього чеку, оскільки була інфляція", - зазначила вона.

Нагадаємо, що АТБ повернулася до показника у 1000+ працюючих магазинів.