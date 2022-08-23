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В 2022 году засуха в Европе может оказаться сильнейшей за 500 лет
По данным анализа экспертов Совместного исследовательского центра ЕС, Европа в 2022 году переживает засуху, которая, вероятно, самая сильная за последние 500 лет. Об этом сообщает Европейская комиссия.
Согласно новому отчету Европейской обсерватории по засухам, засуху фиксируют около 64% территории ЕС. Такие условия вызывают лесные пожары и снижают урожайность, и сохранятся в некоторых частях региона до ноября, считают ученые.
"Сильная засуха создала беспрецедентную кризисную ситуацию для уровня воды во всем ЕС. Изменение климата, несомненно, более заметно с каждым годом", — заявила комиссар ЕС по исследованиям Мария Габриэль.
Из-за этого больше всего страдает аграрный сектор. Несколько культур в ЕС пострадали особенно сильно: согласно последним данным, прогнозируемая урожайность зерновых на 16% ниже 5-летнего среднего показателя, а кукурузы – на 15%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, например, Франция рискует столкнуться с дефицитом молока в ближайшие несколько месяцев из-за засухи и высоких температур, которые повлияли на посевы кормовых культур. Чтобы получить молоко, нужны корма, в основном люцерна и кукуруза, которых в этом году во Франции уродило мало из-за засухи.
Источник фото: ua.depositphotos.com