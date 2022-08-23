В 2022 году засуха в Европе может оказаться сильнейшей за 500 лет

По данным анализа экспертов Совместного исследовательского центра ЕС, Европа в 2022 году переживает засуху, которая, вероятно, самая сильная за последние 500 лет. Об этом сообщает Европейская комиссия.

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Согласно новому отчету Европейской обсерватории по засухам, засуху фиксируют около 64% территории ЕС. Такие условия вызывают лесные пожары и снижают урожайность, и сохранятся в некоторых частях региона до ноября, считают ученые.

The effects of climate change are becoming more evident every year.



We work hand in hand with scientists to map and study the current crisis with the best technology available, from space and ground.



🇪🇺 is leading efforts to protect our environment and citizens.#EUGreenDeal pic.twitter.com/tHVBDQxHvq — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 23, 2022

"Сильная засуха создала беспрецедентную кризисную ситуацию для уровня воды во всем ЕС. Изменение климата, несомненно, более заметно с каждым годом", — заявила комиссар ЕС по исследованиям Мария Габриэль.

Из-за этого больше всего страдает аграрный сектор. Несколько культур в ЕС пострадали особенно сильно: согласно последним данным, прогнозируемая урожайность зерновых на 16% ниже 5-летнего среднего показателя, а кукурузы – на 15%.

Кроме того, например, Франция рискует столкнуться с дефицитом молока в ближайшие несколько месяцев из-за засухи и высоких температур, которые повлияли на посевы кормовых культур. Чтобы получить молоко, нужны корма, в основном люцерна и кукуруза, которых в этом году во Франции уродило мало из-за засухи.

Источник фото: ua.depositphotos.com