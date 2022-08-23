У 2022 році засуха в Європі може виявитися найсильнішою за 500 років

За даними аналізу експертів Спільного дослідницького центру ЄС, Європа у 2022 році переживає посуху, яка, ймовірно, є найсильнішою за останні 500 років. Про це повідомляє Європейська комісія.

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Згідно з новим звітом Європейської обсерваторії по посухах, посуху фіксують на близько 64% території ЄС. Такі умови, що викликають лісові пожежі та зменшують врожайність, збережуться в деяких частинах регіону до листопада, вважають науковці.

The effects of climate change are becoming more evident every year.



We work hand in hand with scientists to map and study the current crisis with the best technology available, from space and ground.



🇪🇺 is leading efforts to protect our environment and citizens.#EUGreenDeal pic.twitter.com/tHVBDQxHvq — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 23, 2022

"Сильна посуха створила безпрецедентну кризову ситуацію для рівня води в усьому ЄС. Зміна клімату, безсумнівно, помітніша з кожним роком", — заявила комісар ЄС з досліджень Марія Габріель.

Через це найбільше потерпає аграрний сектор. Декілька культур в ЄС постраждали особливо сильно: згідно з останніми даними, прогнозована врожайність зернових на 16% нижча за 5-річний середній показник, а кукурудзи – на 15%.

Крнім того, наприклад, Франція ризикує зіткнутися з дефіцитом молока в найближчі кілька місяців через посуху та високі температури, які вплинули на посіви кормових культур. Щоб отримати молоко, потрібні корми, в основному люцерна і кукурудза, яких цього року у Франції вродило мало через посуху.

Джерело фото: ua.depositphotos.com