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У 2022 році засуха в Європі може виявитися найсильнішою за 500 років
За даними аналізу експертів Спільного дослідницького центру ЄС, Європа у 2022 році переживає посуху, яка, ймовірно, є найсильнішою за останні 500 років. Про це повідомляє Європейська комісія.
Згідно з новим звітом Європейської обсерваторії по посухах, посуху фіксують на близько 64% території ЄС. Такі умови, що викликають лісові пожежі та зменшують врожайність, збережуться в деяких частинах регіону до листопада, вважають науковці.
"Сильна посуха створила безпрецедентну кризову ситуацію для рівня води в усьому ЄС. Зміна клімату, безсумнівно, помітніша з кожним роком", — заявила комісар ЄС з досліджень Марія Габріель.
Через це найбільше потерпає аграрний сектор. Декілька культур в ЄС постраждали особливо сильно: згідно з останніми даними, прогнозована врожайність зернових на 16% нижча за 5-річний середній показник, а кукурудзи – на 15%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крнім того, наприклад, Франція ризикує зіткнутися з дефіцитом молока в найближчі кілька місяців через посуху та високі температури, які вплинули на посіви кормових культур. Щоб отримати молоко, потрібні корми, в основному люцерна і кукурудза, яких цього року у Франції вродило мало через посуху.
Джерело фото: ua.depositphotos.com