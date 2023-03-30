Первый в 2023 году: в Виннице открылся новый McDonald's

30 марта компания McDonald's открыла в городе Виннице новое заведение быстрого питания. Теперь в городе работают три ресторана McDonald's, а всего в Украине – 73.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's.

Отмечается, что заведение открылось в Виннице на Хмельницком шоссе, 114-К. Ресторан стал первым новым заведением, открытым компанией в 2023 году.

Благодаря расположению на выезде из города и рядом с автовокзалом ресторан особенно удобен для тех, кто желает отведать любимые блюда во время поездки.

В открытом винницком ресторане для посетителей есть 125 мест в зале и 88 на террасе. Внутри доступно 10 терминалов самообслуживания.

Кроме того, автомобилисты смогут воспользоваться МакДрайвом с двумя линиями заезда. Ресторан будет работать с 07:00 до 22:00 и будет соблюдать расширенные правила безопасности, внедренные компанией.

Строительство винницкого ресторана стартовало еще в 2021 году и большинство строительных работ было завершено к 24 февраля 2022 года.

"Отныне это заведение - четвертый новый ресторан, который открылся после начала полномасштабного вторжения. Ранее новые заведения McDonald's появились в Киеве в Оболонском районе, во Львове в Сиховском районе и в селе Лесниках Киевской области", - отмечают в компании.

Напомним, 5 ресторанов McDonald's в Одессе возобновили работу 28 марта, а уже в конце апреля ожидается открытие ресторанов в Днепре.