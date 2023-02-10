Скільки заробили українські банки за 2022 рік

В Україні за 2022 рік платоспроможні банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн у 2021 році. Рентабельність капіталу сектору становила 10,9%, тоді як у попередньому році показник досяг 35,1%.

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Про це 10 лютого повідомила пресслужба НБУ.

"Головним чинником зниження прибутковості стало суттєве зростання відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни. Так, відрахування в резерви під кредити за рік становило 107,1 млрд грн, ще 11,7 млрд грн було сформовано під інші активи й ризики", — пояснив регулятор.

Водночас чистий процентний дохід зріс на 29% порівняно з показниками 2021 року. Це пов'язано з суттєвим припливом ліквідності в банківський сектор та її розміщенню в активи з вищою ніж у 2021 році дохідністю.

В перші місяці після повномасштабного вторгнення комісійні доходи українських банків різко знизилися, однак упродовж другого півріччя показник майже відновився до рівня 2021 року, проте за підсумками року він скоротився на 14% у річному обчисленні.

Впродовж 2022 року операційні витрати банків становили близько половини сукупного чистого процентного та чистого комісійного доходів. Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за рік на 75%. Для прикладу: за підсумками ІV кварталу цей показник становив 41,9 млрд грн порівняно з 25 млрд грн у ІV кварталі 2021 року.

В НБУ додали, що станом на 01 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн. П’ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку

Нагадаємо, банкіри назвали свої дві основні проблеми у 2022 році: падіння попиту на кредити через скорочення платоспроможності бізнесу і відчутне зростання у банках обсягів непрацюючих кредитів (NPL). Як банки вирішували ці питання і як війна загалом вплинула на кредитування читайте в матеріалі Delo.ua.

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