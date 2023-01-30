В Україні попри війну почав зростати попит на іпотечні кредити

У четвертому кварталі 2022 року банки дещо поліпшили оцінки показників кредитування. Респонденти опитування Національного банку України відзначили зростання кредитного попиту з боку бізнесу та вперше за 2022 рік відновлення попиту населення на іпотечні кредити. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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"У жовтні – грудні 2022 року інтерес корпоративних позичальників був найбільшим до гривневих, короткострокових кредитів та з боку МСП. Натомість попит на довгострокові та валютні кредити далі знижувався. Високі процентні ставки та відсутність капітальних інвестицій, як і раніше, стримували попит на позики бізнесу. Більшість банків вчетверте поспіль повідомили про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових та валютних позик", - повідомляє прес-служба.

Негативні споживчі настрої стримували попит населення на споживчі кредити. Водночас уперше від початку 2022 року банки повідомили про відновлення попиту населення на іпотечні кредити, зокрема через вигідніші процентні ставки. Стандарти кредитування домогосподарств посилилися четвертий квартал поспіль.

Учасники опитування відзначили значне зростання процентного, валютного та операційного ризиків у четвертому кварталі 2022 року. Натомість ризик ліквідності знизився вперше за чотири квартали.

"У наступні 12 місяців респонденти очікують помірного поліпшення динаміки корпоративного кредитування та подальшого скорочення роздрібного кредитного портфеля. Банки розраховують на зростання фондування в наступні 12 місяців, прогнозуючи припливи коштів як з боку населення, так і бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Більшість фінустанов очікують погіршення якості кредитного портфеля, однак частка таких банків зменшилася від минулого опитування. У найближчі три місяці банки очікують посилення усіх видів ризиків, проте частка таких респондентів дещо зменшилася.

Нагадаємо, з 2022 року Фонд розвитку підприємництва більше не виплачує банкам компенсації пільгової ставки за урядовою програмою "Доступна іпотека 7%", що пов'язано з відповідним рішенням Кабміну.

Разом з цим кількість операцій з нерухомістю за рік скоротилась втроє, а кількість завершених будівництв зменшилась у 2 рази. Всього забудовники у 2022 почали будівництво 68 000 нових квартир.