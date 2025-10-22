Япония поможет защитить украинские инвестиции от военных рисков

В Токио состоялась встреча украинской делегации во главе с министром Алексеем Соболевым и президентом японского агентства Nexi Ацуо Куроды. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере страхования инвестиций, экспорта и военных рисков по привлечению японских инвестиций в восстановление Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Nexi поддержит восстановление Украины

Страхование военных рисков. Учитывая ограниченные возможности суверенных гарантий, Украина уже внедряет альтернативные инструменты – в частности, гарантии ЕС в рамках программы Ukraine Facility, а также механизмы совместного распределения рисков по ЕБРР и IFC.

Компенсация страховых премий. Правительство готовит систему компенсаций для бизнеса по всей стране, сотрудничающую со страховыми компаниями. Для прифронтовых регионов предусмотрена отдельная программа прямых компенсаций, которая сделает страхование, в частности через NEXI, более доступным.

Промышленное обновление. Украина заинтересована в использовании возможностей NEXI для страхования поставок японского оборудования в рамках инициативы «Промышленный Рамштайн».

Гарантии для жилищного строительства. Отдельное внимание уделили сотрудничеству с NEXI в сфере гарантий для возведения жилья, в частности в рамках государственной программы есть Обитель.

Международная координация. Также договорились о расширении взаимодействия с другими экспортно-кредитными агентствами, среди которых польское KUKE и британское UKEF.

"Расширение сотрудничества с Nexi – это шаг к разблокированию японских инвестиций и поддержке промышленного восстановления. Война не отменяет развитие, а наоборот. Мы активно ищем решения, позволяющие привлекать финансирование и запускать проекты уже сегодня", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Nexi уже покрывает около половины объемов японского экспорта и инвестиций в Украину. Встреча подтвердила готовность Японии к более активному вовлечению в проекты, критически важные для экономической устойчивости и восстановления страны.

Об агентстве

Японское агентство Nexi (Nippon Export and Investment Insurance) – государственная страховая корпорация, подчиненная Министерству экономики, торговли и промышленности Японии. Ее главная цель – поддержка международной деятельности японских компаний путем страхования торговых и инвестиционных рисков, не покрываемых обычными страховыми компаниями.

Основана 1 апреля 2001 г. на основе Закона о страховании торговли и инвестиций и Общих правил для объединенных административных учреждений.

Основные направления работы Nexi:

Страхование экспорта и инвестиций. Защищает японских экспортеров и инвесторов от политических и коммерческих рисков, таких как война, валютные ограничения или банкротство партнеров.

Защищает японских экспортеров и инвесторов от политических и коммерческих рисков, таких как война, валютные ограничения или банкротство партнеров. Поддержка бизнеса. Способствует выходу японских компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, на международные рынки.

Способствует выходу японских компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, на международные рынки. Покрытие рисков. Обеспечивает страхование от политических (война, беспорядки) и коммерческих рисков (неплатежеспособность контрагента, срыв контрактов).

Напомним, по оценкам правительства, послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется не менее 1 триллиона долларов США в течение 14 лет.