- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Япония поможет защитить украинские инвестиции от военных рисков
В Токио состоялась встреча украинской делегации во главе с министром Алексеем Соболевым и президентом японского агентства Nexi Ацуо Куроды. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере страхования инвестиций, экспорта и военных рисков по привлечению японских инвестиций в восстановление Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.
Nexi поддержит восстановление Украины
Страхование военных рисков. Учитывая ограниченные возможности суверенных гарантий, Украина уже внедряет альтернативные инструменты – в частности, гарантии ЕС в рамках программы Ukraine Facility, а также механизмы совместного распределения рисков по ЕБРР и IFC.
Компенсация страховых премий. Правительство готовит систему компенсаций для бизнеса по всей стране, сотрудничающую со страховыми компаниями. Для прифронтовых регионов предусмотрена отдельная программа прямых компенсаций, которая сделает страхование, в частности через NEXI, более доступным.
Промышленное обновление. Украина заинтересована в использовании возможностей NEXI для страхования поставок японского оборудования в рамках инициативы «Промышленный Рамштайн».
Гарантии для жилищного строительства. Отдельное внимание уделили сотрудничеству с NEXI в сфере гарантий для возведения жилья, в частности в рамках государственной программы есть Обитель.
Международная координация. Также договорились о расширении взаимодействия с другими экспортно-кредитными агентствами, среди которых польское KUKE и британское UKEF.
"Расширение сотрудничества с Nexi – это шаг к разблокированию японских инвестиций и поддержке промышленного восстановления. Война не отменяет развитие, а наоборот. Мы активно ищем решения, позволяющие привлекать финансирование и запускать проекты уже сегодня", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Nexi уже покрывает около половины объемов японского экспорта и инвестиций в Украину. Встреча подтвердила готовность Японии к более активному вовлечению в проекты, критически важные для экономической устойчивости и восстановления страны.
Об агентстве
Японское агентство Nexi (Nippon Export and Investment Insurance) – государственная страховая корпорация, подчиненная Министерству экономики, торговли и промышленности Японии. Ее главная цель – поддержка международной деятельности японских компаний путем страхования торговых и инвестиционных рисков, не покрываемых обычными страховыми компаниями.
Основана 1 апреля 2001 г. на основе Закона о страховании торговли и инвестиций и Общих правил для объединенных административных учреждений.
Основные направления работы Nexi:
- Страхование экспорта и инвестиций. Защищает японских экспортеров и инвесторов от политических и коммерческих рисков, таких как война, валютные ограничения или банкротство партнеров.
- Поддержка бизнеса. Способствует выходу японских компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, на международные рынки.
- Покрытие рисков. Обеспечивает страхование от политических (война, беспорядки) и коммерческих рисков (неплатежеспособность контрагента, срыв контрактов).
Напомним, по оценкам правительства, послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется не менее 1 триллиона долларов США в течение 14 лет.