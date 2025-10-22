Японія допоможе захистити українські інвестиції від воєнних ризиків

У Токіо відбулася зустріч української делегації на чолі з міністром Олексієм Соболевим і президента японського агентства Nexi Ацуо Куроди. Сторони домовилися про розширення співпраці у сфері страхування інвестицій, експорту та воєнних ризиків для залучення японських інвестицій у відновлення України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Nexi підтримає відновлення України

Страхування воєнних ризиків. З огляду на обмежені можливості суверенних гарантій, Україна вже впроваджує альтернативні інструменти – зокрема, гарантії ЄС у межах програми Ukraine Facility, а також механізми спільного розподілу ризиків із ЄБРР та IFC.

Компенсація страхових премій. Уряд готує систему компенсацій для бізнесу по всій країні, що співпрацює зі страховими компаніями. Для прифронтових регіонів передбачено окрему програму прямих компенсацій, яка зробить страхування, зокрема через NEXI, більш доступним.

Промислове відновлення. Україна зацікавлена у використанні можливостей NEXI для страхування постачання японського обладнання в рамках ініціативи «Промисловий Рамштайн».

Гарантії для житлового будівництва. Окрему увагу приділили співпраці з NEXI у сфері гарантій для зведення житла, зокрема в межах державної програми єОселя.

Міжнародна координація. Також домовилися про розширення взаємодії з іншими експортно-кредитними агентствами, серед яких польське KUKE та британське UKEF.

"Розширення співпраці з Nexi – це крок до розблокування японських інвестицій і підтримки промислового відновлення. Війна не скасовує розвиток, а навпаки. Ми активно шукаємо рішення, які дозволяють залучати фінансування і запускати проєкти вже сьогодні", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Зазначається, що Nexi вже покриває близько половини обсягів японського експорту та інвестицій в Україну. Зустріч підтвердила готовність Японії до активнішого залучення в проєкти, що є критично важливими для економічної стійкості та відновлення країни.

Про агенсттво

Японське агентство Nexi (Nippon Export and Investment Insurance) — державна страхова корпорація, підпорядкована Міністерству економіки, торгівлі та промисловості Японії. Її головна мета — підтримка міжнародної діяльності японських компаній шляхом страхування торговельних та інвестиційних ризиків, які не покриваються звичайними страховими компаніями.

Заснована 1 квітня 2001 року на основі Закону про страхування торгівлі та інвестицій та Загальних правил для об’єднаних адміністративних установ.

Основні напрями роботи Nexi

Страхування експорту та інвестицій. Захищає японських експортерів та інвесторів від політичних і комерційних ризиків, таких як війна, валютні обмеження чи банкрутство партнерів.

Захищає японських експортерів та інвесторів від політичних і комерційних ризиків, таких як війна, валютні обмеження чи банкрутство партнерів. Підтримка бізнесу. Сприяє виходу японських компаній, зокрема малого та середнього бізнесу, на міжнародні ринки.

Сприяє виходу японських компаній, зокрема малого та середнього бізнесу, на міжнародні ринки. Покриття ризиків. Забезпечує страхування від політичних (війна, заворушення) та комерційних ризиків (неплатоспроможність контрагента, зрив контрактів).

Нагадаємо, за оцінками уряду, повоєнна відбудова та модернізація України обійдеться щонайменше в 1 трильйон доларів США протягом 14 років.