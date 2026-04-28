Польща страхує шлях для бізнесу в Україну: KUKE запустила перший в ЄС механізм перестрахування воєнних ризиків на €1,5 млрд

У квітні 2026 року польська державна експортно-кредитна агенція KUKE офіційно запустила перший в Європейському Союзі механізм державного перестрахування воєнних ризиків для транспортних компаній, що працюють в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, а також на повідомлення агенції KUKE.

Йдеться про програму обсягом €1,5 млрд (PLN 6,4 млрд), яка має вирішити одну з головних проблем іноземного бізнесу в Україні від початку повномасштабної війни в 2022 році: відсутність доступного страхового покриття для перевізників, логістичних операторів та експедиторів, готових працювати на українському ринку в умовах війни. Першим страховиком, який приєднався до програми, стала PZU — найбільша страхова група Польщі.

Чому це стало можливим саме зараз

Запуск такого механізму в 2022–2024 роках був майже неможливим.

По-перше, — ринок не міг сам покрити воєнні ризики. Воєнні ризики в Україні приватні страховики або взагалі виключали зі стандартних полісів, або виставляли премії, які робили перевезення економічно невигідними. Європейська комісія прямо назвала це "market gap" — ринковою прогалиною, коли комерційного страхового рішення фактично не існує. 3 квітня 2025 року Єврокомісія схвалила польську державну схему перестрахування як допустимий механізм державної допомоги.

По-друге, — потрібен був якийсь державний страховий запобіжний інструмент. KUKE працює не як прямий страховик, а як державний перестрахувальник: вона бере на себе ту частину ризику, яку приватний ринок не готовий нести самостійно. Без погодження Брюсселя така схема була б неможливою.

По-третє, — змінилася сама економіка питання. Після 2022 року Україна різко посилила значення для польської економіки. За даними Польсько-Української торгової палати, станом на квітень 2025 року Польща посідала третє місце серед країн, які заснували нові компанії в Україні. На той момент 3547 компаній в українському бізнес-секторі мали зв'язки з Польщею. Більше половини з них зареєстровано у Львівській області (1129) та в Києві (1006). Польща стала 10-м найбільшим інвестором в українську економіку.

Як працюватиме модель перестрахування KUKE

Механізм побудований за класичною схемою перестрахування воєнних ризиків, гарантованого суверенним урядом. Формула проста: комерційний страховик продає поліс перевізнику; далі — надзвичайний ризик передається KUKE; далі — держава виступає страховиком "останньої надії".

KUKE бере на себе 80% воєнного ризику, а ще 20% залишаються на страховій компанії. При цьому страховик передає KUKE відповідну частину страхової премії після вирахування комісії на адміністрування.

Які ризики покриваються

Йдеться саме про ті ризики, які зазвичай виключаються зі стандартних транспортних полісів. Це прямі воєнні дії; тероризм; саботаж; конфіскація майна; заворушення; пошкодження вантажів; розширене страхування вантажів; цивільно-правова відповідальність; КАСКО для автомобільного та залізничного транспорту.

Стандартні комерційні ризики (звичайні пошкодження вантажу, технічні ризики тощо) схема не покриває.

Програмою перестрахування доступна для: польських компаній, дочірніх компаній польського бізнесу, а також транспортних компаній з інших країн ЄС, якщо вони мають зареєстровану філію в Польщі.

Що це дає Україні

Запровадження міжнародного механізму перестрахування воєнних ризиків має, по-перше, здешевити логістику для польського бізнесу в Україні. Воєнна страхова премія напряму впливає на вартість доставки обладнання, будматеріалів, агропродукції, енергетичних рішень до воюючої країни.

Це має підготувати основу для великої повоєнної відбудови країни. Саме через Польщу проходитиме значна частина обладнання, контрактів і матеріалів для проєктів з реконструкції та відбудови.

Крім того, це сигнал для інвесторів, бо інвестор заходить в країну не через політичні заяви, а коли розуміє, як захищений його капітал.

Не KUKE єдиним

Кейс KUKE — не перший приклад подібного співробітництва для України.

Український уряд вже працює з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку. MIGA страхує великих інвесторів від політичних ризиків — від експропріації до воєнного знищення активів

Співпрацює Україна і з DFC — урядовим агентством США, яке займається фінансуванням проектів розвитку в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. DFC співпрацює з приватним сектором, надаючи кредити та страхування від політичних і воєнних ризиків для інфраструктури, енергетики, охорони здоров'я та малого бізнесу.

Європейський банк реконструкції та розвитку працює в Україні через гарантії та risk-sharing для банків і фінансування великих проєктів.

Європейський інвестиційний банк забезпечує великі інфраструктурні гарантії в Україні.

Працює в Україні також UNITY Facility — спеціальний механізм страхування суден від воєнних ризиків, створений для забезпечення безпечного експорту та імпорту вантажів через українські морські коридори в Чорному морі.

На цьому тлі проєкт міжнародного державного перестрахування від польського KUKE закриває ще одну критичну ділянку — сухопутну логістику.

Нагадаємо, польська експортно-кредитна агенція KUKE вперше застрахувала інвестиції в Україні ще восени 2024 року. Тоді агенція застрахувала виробничий комплекс польської компанії в Україні. Вартість застрахованого об'єкта перевищила $45 млн.