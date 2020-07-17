Цена украинских еврооблигаций возросла после назначения Шевченко главой НБУ — эксперт

После обнародования информации о назначении Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины стоимость украинских еврооблигаций получила положительную динамику. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Ситуация неопределенности — без преувеличения — худшая для финансовых рынков. Инвесторы в украинские государственные ценные бумаги внимательно следили за событиями в Украине вокруг отставки и избрания нового главы НБУ. После обнародования информации о назначении Кирилла Шевченко новым председателем НБУ, стоимость украинских еврооблигаций получила положительную динамику. Такая реакция основывается на понимании того, что новоназначенный руководитель Нацбанка знает и разбирается в текущих проблемах рынка, и все понимают, что он умеет прислушиваться к проблемам финансового сообщества, считают его целеустремленным человеком, умеющим налаживать новые механизмы", — отметил Сазонов.

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Эксперт полагает, что этот положительный тренд продолжится, а стабильное и прогнозируемое сотрудничество государственных финансовых институтов продолжит курс реформ и политику макроэкономической стабильности, что успокоит рынки и восстановит доверие иностранных инвесторов и финансовых партнеров Украины.

Как известно, ранее Кирилл Шевченко занимал должность председателя правления государственного Укргазбанка. За первые пять месяцев банк заработал 404 млн грн, что больше чем в 1,6 раза аналогичного показателя в 2019 году. В прошлом году чистая прибыль за этот же период составляла 247 млн грн.