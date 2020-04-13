Минфин получил право на сделки с ВВП-варрантами

Закон с поправками в государственный бюджет на 2020 год, который Верховная Рада приняла за основу и в целом на внеочередном заседании в понедельник, предоставляет право Министерству финансов проводить сделки с государственными деривативами (ВВП-варрантами), включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу.

Согласно закону, условия таких сделок определяет Кабинет министров, передает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Предоставить Министерству финансов право совершать сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе, в виде исключения из положений части первой статьи 16 Бюджетного кодекса Украины, за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, установленных приложением № 2 к настоящему закону", — говорится в тексте закона.

Таким образом, одним из источников для совершения таких сделок могут быть, в виде исключения, госзаимствования сверх объемов, установленных в госбюджете для финансирования его дефицита.

При этом, принятые поправки в госбюджет увеличивают предельный размер госдолга на конец этого года с 2,045 трлн грн и гарантированного 318,4 млрд грн до 2,386 трлн грн.

Новая редакция закона о госбюджете предполагает также возможность предоставлять госгарантии компаниям под весь объем выполнения долговых обязательств, привлекаемых на инвестпроекты, тогда как действующий закон о госбюджете ограничивает их 80% таких обязательств.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года — то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году оцениваются в $40 млн.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября-2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Однако связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали и в конце прошлой недели котировались около 76% от номинала.

Напомним, 12 марта "черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта.