Украина привлечет новые кредиты от Cargill на 250 млн евро

Кабинет министров Украины решил привлечь кредиты от Cargill Financial Services International, Inc на общую сумму, не превышающую 250 млн евро.

Об этом следует из правительственного постановления №717 от 17 августа 2020 года.

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"Осуществить государственные внешние заимствования в 2020 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International, Inc", — говорится в документе.

Указано, что кредиты привлекаются с целью выполнения закона о государственном бюджете на 2020 год.

При этом Кабмин поручил Министерству финансов предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год деньги для погашения и обслуживания государственных внешних заимствований, осуществленных в соответствии с этим постановлением.

Основные условия привлечения кредитов от Cargill Financial Services International, Inc:

- процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через 3 года после даты получения кредитных денег;

- процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через 5 лет после даты получения кредитных денег.

Известно, что процентный доход выплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах.

Окончательное погашение кредитов осуществляется через 3 и 5 лет с даты получения кредитных денег согласно условиям соответствующих кредитных договоров.

При этом погашение и обслуживание кредитов осуществляется за счет денег, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год.

Другие условия привлечения кредитов определяются соответствующими кредитными договорами и другими документами, связанными с их привлечением.

Напомним, в октябре 2019 года правительство Украины привлекло кредиты от Cargill на 250 млн евро, из которых 100 млн евро на 2 года под 5,15% годовых и 150 млн евро на 5 лет под 6,25% годовых. Процентный доход по ним будет выплачиваться ежеквартально.

По данным Минфина, в результате доля обязательств в евро в общей структуре госдолга Украины по итогам октября 2019 года выросла с 9,93% до 10,57%, или в долларовом эквиваленте до $8,65 млрд.

Ранее Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.