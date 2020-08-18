Финансы 30 минут назад

Украина привлечет новые кредиты от Cargill на 250 млн евро

Эти кредиты привлекаются с целью выполнения закона о государственном бюджете на 2020 год

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины решил привлечь кредиты от Cargill Financial Services International, Inc на общую сумму, не превышающую 250 млн евро.

Об этом следует из правительственного постановления №717 от 17 августа 2020 года.

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"Осуществить государственные внешние заимствования в 2020 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International, Inc", — говорится в документе.

Указано, что кредиты привлекаются с целью выполнения закона о государственном бюджете на 2020 год.

При этом Кабмин поручил Министерству финансов предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год деньги для погашения и обслуживания государственных внешних заимствований, осуществленных в соответствии с этим постановлением.

Основные условия привлечения кредитов от Cargill Financial Services International, Inc:

- процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через 3 года после даты получения кредитных денег;

- процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через 5 лет после даты получения кредитных денег.

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Известно, что процентный доход выплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах.

Окончательное погашение кредитов осуществляется через 3 и 5 лет с даты получения кредитных денег согласно условиям соответствующих кредитных договоров.

При этом погашение и обслуживание кредитов осуществляется за счет денег, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год.

Другие условия привлечения кредитов определяются соответствующими кредитными договорами и другими документами, связанными с их привлечением.

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Напомним, в октябре 2019 года правительство Украины привлекло кредиты от Cargill на 250 млн евро, из которых 100 млн евро на 2 года под 5,15% годовых и 150 млн евро на 5 лет под 6,25% годовых. Процентный доход по ним будет выплачиваться ежеквартально.

По данным Минфина, в результате доля обязательств в евро в общей структуре госдолга Украины по итогам октября 2019 года выросла с 9,93% до 10,57%, или в долларовом эквиваленте до $8,65 млрд.

Ранее Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.

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