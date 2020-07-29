Кабмин утвердил новый макропрогноз на 3 года: средняя зарплата 15 тысяч, минималка 7100

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на следующие 3 года.

Соответствующий проект постановления поддержали на заседании 29 июля, сообщает пресс-служба правительства.

Увеличить минимальную зарплату в 2021 году правительство планирует очень существенно — до 6,5 тысячи грн, в 2022-м — до 7,167 тысячи грн (сейчас — 4723 грн).

В свою очередь средняя зарплата должна увеличиться до 13,632 тысячи грн (2021) и 15,414 тысячи грн в 2022-м.

Также чиновники прогнозируют рост украинской экономики в 2021 году на 4,6%, а инфляцию — на уровне 7,3%. Отметим, что это превышает таргет Нацбанка, который ставит целью инфляцию в диапазоне 4-6%.

По последним данным Госкомстата, годовой показатель инфляции в Украине в настоящее время составляет 2,4%, то есть, по прогнозу правительства можно сделать вывод, что цены в 2021 году начнут расти куда быстрее.

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С другой стороны, в 2020 году правительство прогнозировало инфляцию на уровне 8,7%, а она сейчас составляет 2,4%. Подобная же история и с курсом гривни — в прогноз закладывают куда выше курс доллара, чем есть на самом деле. Так, в прогнозе на 2020 год курс заложен в 29,5 грн за доллар, а сейчас он значительно меньше — 27,68.

То есть, украинцам следует ожидать либо стремительный рост цен и ослабление курса гривни, либо правительство снова закладывает в прогноз цифры, не соответствующие действительности, от чего потом будет страдать госбюджет — доходы у него прогнозируются по одним показателям, но в реальности эти показатели существенно отличаются, поэтому бюджет и недополучает деньги.

В частности, из-за несоответствия курса в бюджет не поступают все запланированные доходы, ведь самым главным наполнителем бюджета является налог на добавленную стоимость с импорта (размер которого напрямую зависит от курса валют).

В новом макропрогнозе правительство записало курс гривни в 29,1 за доллар в среднем за 2021 год и 28,8 — по состоянию на конец 2021-го.

Отметим, что сильная гривна и, соответственно, меньше инфляция (по прогнозам) были причиной критики бывшего главы Нацбанка Якова Смолия, в результате чего он ушел в отставку "в связи с систематическим политическим давлением".

Уже новый глава НБУ Кирилл Шевченко спрогнозировал инфляцию в Украине в 2020 году на уровне 4,7%, то есть в пределах таргета, который закладывал регулятор еще во времена Смолия и также ниже, чем планирует правительство.

Ранее министр экономики уже жаловался, что сильная гривна мешает экономике расти.