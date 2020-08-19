Зеленский назначил госуполномоченного Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский назначил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ).

Им стала Ольга Музыченко, следует из соответствующего указа на сайте главы государства.

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", — говорится в указе.

До этого указанную должность занимала Ольга Песчанская. Она пробыла в должности месяц.

28 июля Музыченко подала декларацию кандидата на должность первого заместителя главы — госуполномоченного Антимонопольного комитета. Должность первого заместителя главы АМКУ освободилась после назначения Песчанской главой комитета в июле.

Известно, что Музыченко указала в своей декларации в 2019 году основное место — ООО "Компания по управлению активами "Система плюс". Здесь она за год заработала 102 тысячи грн зарплаты.

Ранее Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.

Как сообщалось, Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины (бывшее Киевское областное территориальное отделение АМКУ) начало исследование соблюдения медицинскими лабораториями требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов.