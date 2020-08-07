"Главное, чтобы человек был честным" — Зеленский о назначении чиновника времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назвал несправедливой критику назначения заместителем председателя его офиса Олега Татарова — бывшего чиновника Министерства внутренних дел, который занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД во время событий Революции достоинства.

Об этом он заявил 7 августа, отвечая на вопросы журналистов в Марьинке Донецкой области, сообщает "Радио Свобода".

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"Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много осталось нормальных, не предавших Украину. Мне кажется, что это несправедливо: всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти во времена Виктора Януковича, считать кем-то из старой власти", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что для него все, кто занимал руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко, являются "тоже уже старой властью".

"Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона — главная, это то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам", — добавил президент.

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Ранее Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительное направление.

Это назначение вызвало волну негативных реакций в обществе, среди политиков и экспертов.

Как известно, Олег Татаров — бывший чиновник Министерства внутренних дел. Он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД во время событий Революции достоинства.

Именно он занимался вопросом задержания протестующих и продвижением уголовных дел против них. Татаров также распространял обвинения в адрес "майдановцев", которые до сих пор не доказаны, и выдвигал им ультиматумы.