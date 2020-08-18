Антимонопольний комитет исследует цены на ПЦР-тесты в Украине

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины (бывшее Киевское областное территориальное отделение АМКУ) начало исследование соблюдения медицинскими лабораториями требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов.

Об этом сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

"По запросу депутата отделение начало исследование соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов. Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением", — написал он в соцсети.

При этом Хмельницкий уточнил, что запрос поступил от депутата Киевсовета Александра Бродского.

Поскольку этот вопрос важен, он точно требует исследования, добавил председатель отделения АМКУ.

"Мы же помним, как пользовались ажиотажем на маски и дезинфекторы в свое время торговые сети, как только начался карантин. Тогда, кстати, ажиотаж длился недолго. Он закончился, в том числе, благодаря АМКУ, который открыл дело и начал проверку по признакам нарушения конкурентного законодательства — одновременных похожих действий на рынке при формировании цены на дефицитные товары. И цена "уменьшилась" уже через несколько дней", — напомнил Хмельницкий.

Он также заметил, что АМКУ не может никого обвинять, ведь не является ни карательным, ни правоохранительным органом.

"Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. Потому что рыночная экономика должна работать в интересах граждан. И наша роль — этот интерес отстаивать", — подчеркнул менеджер АМКУ.

Известно, что на сегодняшний день стоимость проведения ПЦР-теста в разных лабораториях Украины колеблется от 715 до 2200 грн.

Как сообщалось, в начале мая 2020 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало исследование нарушения сетями "Эпицентр" и "Новая линия" конкурентного законодательства во время карантинных мероприятий.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция провела проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентра" и "Новой линии". На работников сети "Эпицентр" составили 29 протоколов о нарушении карантинных требований.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса, 761 человек выздоровел, а 27 — умерли.