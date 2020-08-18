В Украине за сутки подтвердили 1616 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 18 августа, в Украине было 94 тысячи 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 тысяч 925 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса, 761 человек выздоровел, а 27 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что всего было проведено 1 млн 315 тысяч 409 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3272 случая;

Волынская область — 4792 случая;

Днепропетровская область — 1772 случая;

Донецкая область — 1100 случаев;

Житомирская область — 2497 случаев;

Закарпатская область — 6435 случаев;

Запорожская область — 1154 случая;

Ивано-Франковская область — 6959 случаев;

Кировоградская область — 746 случаев;

город Киев — 10730 случаев;

Киевская область — 4620 случаев;

Львовская область — 12 260 случаев;

Луганская область — 185 случаев;

Николаевская область — 832 случая;

Одесская область — 5158 случаев;

Полтавская область — 565 случаев;

Ровенская область — 7828 случаев;

Сумская область — 966 случаев;

Тернопольская область — 3902 случая;

Харьковская область — 6360 случаев;

Херсонская область — 304 случая;

Хмельницкая область — 1628 случаев;

Черновицкая область — 7954 случая;

Черкасская область — 1167 случаев;

Черниговская область — 1250 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 августа в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 тысяча 885 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее украинские ученые пришли к выводу, что до конца августа 2020 года заболеваемость коронавирусом в Украине может существенно вырасти.