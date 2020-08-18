В Украине за сутки подтвердили 1616 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 18 августа, в Украине было 94 тысячи 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 тысяч 925 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса, 761 человек выздоровел, а 27 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 315 тысяч 409 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3272 случая;
Волынская область — 4792 случая;
Днепропетровская область — 1772 случая;
Донецкая область — 1100 случаев;
Житомирская область — 2497 случаев;
Закарпатская область — 6435 случаев;
Запорожская область — 1154 случая;
Ивано-Франковская область — 6959 случаев;
Кировоградская область — 746 случаев;
город Киев — 10730 случаев;
Киевская область — 4620 случаев;
Львовская область — 12 260 случаев;
Луганская область — 185 случаев;
Николаевская область — 832 случая;
Одесская область — 5158 случаев;
Полтавская область — 565 случаев;
Ровенская область — 7828 случаев;
Сумская область — 966 случаев;
Тернопольская область — 3902 случая;
Харьковская область — 6360 случаев;
Херсонская область — 304 случая;
Хмельницкая область — 1628 случаев;
Черновицкая область — 7954 случая;
Черкасская область — 1167 случаев;
Черниговская область — 1250 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 18 августа в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 тысяча 885 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее украинские ученые пришли к выводу, что до конца августа 2020 года заболеваемость коронавирусом в Украине может существенно вырасти.