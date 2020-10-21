Политика и экономика 50 минут назад

Экс-главу налоговой Верланова подозревают в растрате 2,2 млрд грн

Верланова подозревают в незаконном доначислении рентной платы металлургической компании "АрселорМиталл"

Сергей Верланов. Фото: Facebook Сергей Верланов. Фото: Facebook
Сергей Верланов. Фото: Facebook

Бывшему главе Государственной налоговой службы (ГНС) Сергею Верланову сообщили о подозрении в коррупции.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ), Верланова подозревают в незаконном доначислении рентной платы одному из крупнейших металлургических предприятий Украины.

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"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов", — говорится в сообщении.

Сам Верланов все обвинения опровергает и считает их политически мотивированными. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам экс-главы ГНС, подозрение связано с делом компании "АрселорМиталл". 

"К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "АрселорМиттал". Узнал об этом, как всегда, из новостей. Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков. Обвинения абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу", — написал Верланов.

В то же время, ряд СМИ со ссылкой на Офис Генпрокурора написали о том, что Верланов якобы покинул территорию Украины, однако корреспонденту Delo.ua в пресс-службе ОГПУ сообщили, что не располагают такой информацией.

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Сам Верланов также не говорит о том, что находится за границей, но утверждает, что в настоящее время еще не уволен из ГНС и находится в официальном отпуске.

"Сейчас я нахожусь в официальном отпуске как государственный служащий Государственной налоговой службы вне штата. Опережая ваши возможные вопросы, отвечу: да, меня еще не уволили", — отметил экс-глава ГНС.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

Вскоре уволенный с должности главы ГНС Сергей Верланов подал заявление в Офис генерального прокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского. Он обвиняет того в ложном сообщении о преступлении.

При этом Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Налоговой службы и увольнение Максима Нефьодова с должности председателя Государственной таможенной службы является исключительно "политическим решением".

 

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