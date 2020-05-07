СБУ провела обыски в квартире экс-главы налоговой Верланова (ФОТО)

Следователи Службы безопасности Украины утром в четверг, 7 мая, провели обыски в съемной квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в Киеве.

Об этом сообщил экс-чиновник на своей странице в Facebook.

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"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали — не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", — написал Верланов в соцсети.

Он также опубликовал фото с балкона квартиры, обратив внимание на ее не фешенебельное состояние.

"Следователи СБУ видели различные имения коррупционеров, но такой дворец точно не ожидали увидеть. Вместо собственного дворца в Конча-Заспе — арендованная квартира в старом советском доме. Фотографию с вип-балкона прошу приобщить к делу", — сиронизировал экс-руководитель налоговой.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

Вскоре уволенный с должности главы ГСН Сергей Верланов подал заявление в Офис генерального прокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского. Он обвиняет того в ложном сообщении о преступлении.

При этом Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Налоговой службы и увольнение Максима Нефьодова с должности председателя Государственной таможенной службы является исключительно "политическим решением".