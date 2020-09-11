СБУ разоблачила масштабную схему по растаможке авто на Полесской таможне (ВИДЕО)

Должностные лица Полесской таможни организовали таможенное оформление автомобилей по заниженной стоимости, что привело к убыткам государству почти на 103 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Указано, что правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела.

В результате обысков, как доложили в СБУ, были изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по статье злоупотребление служебным положением Уголовного кодекса Украины.

Ранее во Львовской области разоблачили коррупционную схему на таможне.

Также в июле на взятке свыше $2000 задержали трех руководителей Одесской таможни.

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Кроме того, в Волынской области задержали мужчину, который за $200 тысяч "продавал" должность министра в Кабмине.

Напомним, 2 сентября около Верховной Рады представители общественной организации (ОО) "АвтоЕвроСила" организовали митинг. Участники требовали смягчить условия растаможки автомобилей на иностранной регистрации.