Украинский бизнес жалуется на частые задержки с таможенным оформлением грузов

В период с 1 по 3 сентября 2020 года от представителей украинского бизнеса начали поступать жалобы на задержки таможенного оформления грузов, связанные с контролем таможенной стоимости товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"В период с 1 по 3 сентября 2020 года от бизнеса начали поступать жалобы на задержки таможенного оформления грузов, связанные с контролем таможенной стоимости товаров. Исходя из анализа информации от компаний-членов Ассоциации, только в течение этого периода на таможенных постах Галицкой и Киевской таможен в задержке таможенного оформления находятся более 150 грузовых автомобилей с товарами и сырьем, необходимыми для выполнения производственных целей бизнеса", — говорится в сообщении.

Указано, что такие задержки связаны с контролем таможенной стоимости товаров и проверкой сведений о таможенной стоимости заявленных товаров на уровне профильного департамента центрального аппарата Государственной таможенной службы Украины.

"В частности, в процессе контроля таможенной стоимости после предоставления декларантом полного пакета документов, подтверждающих таможенную стоимость — должностные лица региональных таможен безосновательно требуют предоставления дополнительных документов по роялти, трансфертному ценообразованию и прочему для проверки таможенной стоимости", — отметили в Ассоциации.

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"Вскоре такой пакет документов направляется в профильное подразделение Государственной таможенной службы для дальнейшей проверки. Однако никаких решений о признании таможенной стоимости или ее корректировки не принимается в течение более 2 суток в связи с отсутствием у должностных лиц региональной таможни информации о результатах проверок документов должностными лицами центрального аппарата", — добавили в ЕБА.

Подчеркивается также, что при таких обстоятельствах, по состоянию на 4 сентября, грузы до сих пор находятся в зоне таможенного контроля соответствующих таможенных постов, что создает препятствия для дальнейшей производственной деятельности предприятий.

"Кроме того, такие обстоятельства противоречат принципам и срокам таможенного оформления, определенным статьей 255 Таможенного кодекса Украины", — заявили в Ассоциации.

В связи с этим Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к руководителю Государственной таможенной службы Андрею Павловскому с призывом урегулировать эту ситуацию, чтобы прозрачные компании имели возможность и в дальнейшем работать.

Ранее налоговая милиция разоблачила схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.