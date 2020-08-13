Автоперевозчики за два года обобрали госбюджет на 27 млн грн

Налоговая милиция разоблачила схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.

Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС), правоохранители установили, что должностные лица двух экспресс-перевозчиков Киева предоставляли в таможенные органы документы, содержащие в себе недостоверные сведения о несуществующих получателях международных экспресс-отправлений.

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Кроме того, они декларировали недостоверные сведения о кодах товара, стоимость которого не превышала 100 евро.

В результате таких действий, за период 2019 — 2020 годов в госбюджет не попало более 27 млн ​​грн.

Во время проведения обысков обнаружено и изъято первичные финансово-хозяйственные документы, деньги в сумме более 1,3 млн грн и более 1,3 тысячи почтовых отправлений.

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Согласно товарно-сопроводительным документам, а именно — авиа-накладных, стоимость этих "посылок" не превышала 100 евро.

В то же время, в ходе проведения обысков установлено, что товар, который находится в данных почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме, а составляет примерно более 300 тысяч долларов США.

Как сообщалось ранее, правительство утвердило требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов.

Напомним, Государственная таможенная служба Украины 19 мая ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме.