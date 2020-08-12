Кабмин упрощает прохождение таможенного контроля для предприятий

Сегодня, 12 августа, Кабинет министров Украины принял решение о введении процесса предоставления транзитных упрощений, который станет следующим этапом имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита таможенному законодательству Украины и присоединения к Новой компьютеризированной системе транзита (NCTS).

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление урегулировало процедуру и алгоритм проведения оценки соответствия предприятия требованиям для предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения, а также утвердило формы документов, необходимых для предоставления таких разрешений.

Проект принятого постановления "О некоторых вопросах предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения" разработан Минфином совместно с таможенной службой и обработаны с экспертами Еврокомиссии.

Это решение направлено на дальнейшее выполнение таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

По информации Минфина, присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и NCTS позволит таможенным органам Украины ввести обмен соответствующей информацией с 35 странами в режиме реального времени.

Это позволит также уменьшить задержки грузов на границе из-за повышения эффективности осуществления анализа рисков и определения перечня необходимых контрольных процедур в отношении товаров еще до их прибытия на таможенную границу Украины.

Практическая реализация евроинтеграционных проектов, в частности, NCTS, будет способствовать формированию безопасных цепей поставки товаров, предоставлению существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, повышению эффективности ведения их бизнеса за счет экономии временных и финансовых затрат.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится об утверждении 8 различных форм транзитного упрощения, которые должны снизить коррупционные риски на таможне, а также упростить процедуры для бизнеса.

Планомерно мы меняем украинскую таможню в сторону прозрачного европейского сервиса. Упрощение таможенных процедур, которое мы запускаем, будет способствовать и росту Украины в рейтинге Doing Business — подчеркнул глава правительства.

На прошлой неделе правительство утвердило требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов.

Напомним, Государственная таможенная служба Украины 19 мая ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме.