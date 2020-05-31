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Потасовка на КПП "Тиса": таможня призывает водителей растамаживать посылки

Вопрос не может решаться путем давления на работников таможни, уверены в ведомстве

Военные на КПП "Тиса". Фото: МВД Военные на КПП "Тиса". Фото: МВД
Военные на КПП "Тиса". Фото: МВД

Работники Государственной таможенной службы Украины работают с соблюдением требований действующего законодательства и не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций, кроме определенных законом.

Об этом говорится в комментарий Гостаможслужбы относительно ситуации на таможенном посту "Тиса" (Закарпатская область).

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Указано, что по состоянию на 15:00 субботы, 30 мая, в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Чоп-Захонь" таможенного поста "Тиса" находилось около 25 микроавтобусов. В каждом из них находилось от 3 до 9 пассажиров.

"Пассажиры, которые придерживались требований к перемещению товаров через таможенную границу Украины, беспрепятственно ее пересекли", — заверили в Гостаможне.

Однако водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ.

"Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, проблемой является отсутствие необходимых документов для перемещения посылок у граждан. Так, например, отсутствуют перечни товаров, перемещаемых в посылках и соответствующие таможенные декларации CN23.

"У отдельных водителей есть договоры, заключенные с почтовыми операторами, однако есть превышение ограничений по перемещению продуктов питания или стоимости товаров сверх норм", — утверждают на таможне.

Там также заверили, что всем "перевозчикам" было предложено задекларировать товары согласно требованиям Таможенного кодекса, а ограниченные к перемещению товары — сдать на склад таможенного органа.

Однако известно, что пока что ни один из водителей не согласился на законные условия пересечения границы.

"К сожалению, пребывания на таможенном посту затрудняет пересечение границы другим категориям граждан. Таможня, со своей стороны, усилила изменения на "Тисе" дополнительными работниками, чтобы минимизировать неудобства другим гражданам", — констатировали в ГТСУ.

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Там также добавили, что мобильные группы из числа сотрудников Нацполиции и СБУ находятся за пределами пункта пропуска.

"В связи с ситуацией, сложившейся Гостаможслужба отмечает: соблюдение требований таможенного законодательства является обязательным для всех граждан. Работники таможни предложили водителям и пассажирам бусиков возможные варианты решения проблемы в правовом поле: они могут либо задекларировать перемещаемые товары должным образом, или передать их в таможенный склад. Возвращение транспортных средств невозможно из-за карантина въезда на территорию Венгрии украинцами", — обратились в ведомстве.

"Вопрос не может решаться путем давления на работников таможни. Все необходимые процедуры должны быть осуществлены, а таможенные платежи уплачены в бюджет", — резюмировали в Гостаможне.

Ранее на контрольно-пропускном пункте "Тиса" в Закарпатской области 31 мая произошли столкновения между заробитчанами и пограничниками.

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