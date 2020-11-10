Зеленский назначил временных глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей

Президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей главы Ивано-Франковской обладминистрации на Марию Савку, Одесской — на Вячеслава Овечкина, а Сумской — на Сергея Пахольчука.

Об этом говорится в указах главы государства №№492-494 от 9 ноября.

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Напомним, 5 ноября Зеленский уволил трех глав областных администраций согласно поданным ими заявлениям. Своих должностей лишились глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, глава Одесской ОГА Максим Куцый и глава Сумской ОГА Роман Грищенко.

Куцый был назначен главой региона 11 октября 2019 года, Грищенко — 11 марта уже нынешнего года, а Федорив — 24 апреля.

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Перед этим Зеленский уволил с должности первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова, отвечавшего за кадровую политику в регионах.

Бывший глава Офиса президента и соответственно экс-начальник Трофимова Андрей Богдан дал понять, что его уход — следствие интриг в ОП, выстроенных нынешним его главой Андреем Ермаком.