Политика и экономика 10 минут назад

Ермак замахнулся на создание свободной экономической зоны на западе Украины

На создание СЭЗ в западноукраинском регионе планируют задействовать деньги иностранных инвесторов

Андрей Ермак. Фото: Facebook Андрей Ермак. Фото: Facebook
Андрей Ермак. Фото: Facebook

В Офисе президента Украины планируют создать свободную экономическую зону (СЭЗ) не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью на "1 + 1".

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По его словам, решение о создании СЭЗ окончательно еще не принято, и эту идею будут обсуждать на уровне экспертов и парламента.

"Мы считаем, что сначала это проект для привлечения инвестиций, для того, чтобы восстановить и сделать из этого депрессивного района такой, что процветает, который еще предоставил бы сегодня мощной поддержки украинской экономике в целом", — заявил глава ОП.

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Ермак отметил, что эта свободная экономическая зона должна финансироваться, в том числе, и за счет иностранных инвестиций, так как "только наших денег не хватит".

"Эти две экономические зоны (на Донбассе и Западной Украине — Delo.ua) должны сработать на объединение страны и равенство возможностей", — подчеркнул Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем опросе во время парламентских выборов задал вопрос украинцам, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.

По итогам опроса, возможное создание свободной экономической зоны на Донбассе поддержали 51%, не поддержали 49% опрашиваемых.

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