Украина хочет прекратить войну на Донбассе и провести там выборы в начале 2021 года

Власти Украины предлагают полностью прекратить конфликт на Донбассе и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина подготовила План совместных шагов для ТКГ. Он содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта того же года.

"Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", — пояснил Кравчук.

Он добавил, что после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

Киев будет настаивать на том, что наблюдатели ОБСЕ должны иметь безопасный доступ ко всей территории Украины.

"Мы надеемся, что и Россия, и Германия, и Франция поддержат такое наше предложение. Потому что для наблюдения над украинско-российской границей в Донецкой и Луганской области необходима активная работа и постоянное информирование", — считает он.

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Также Украина будет требовать полного и безусловного доступа международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. В Плане говорится о сроках до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" должно состояться не позднее 15 декабря 2020 года.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие непосредственно в боях на Донбассе. Также важно не допустить наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

"Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, — они должны нести ответственность, а другие — нормально жить и работать на своей, украинской земле", — пояснил он.

По словам Кравчука, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ — Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", — добавил политик.

Власти Украины также будут предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", — уверен Кравчук.

Кроме того, украинская сторона хотела бы провести встречу лидеров Нормандского формата до конца 2020 года.

"Чтобы они оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях", — подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что План совместных шагов не является заменой тому, что уже сделано за 6 лет работы "нормандского формата и ТКГ.

"Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", — пояснил политик.

Также Кравчук заявил, что документ должен учитывать предложения и интересы всех сторон.

"Это должен быть документ, который учтет то, что сделано, и что мы видим на завтрашний день. Должны быть учтены предложения всех сторон. Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным, и мы нашли ту "золотую середину", которая отвечает интересам всех сторон, а главное — людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса", — резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

Предполагается, что 5 ноября этот план Украины по ТКГ направят спецпредставителю действующего главы ОБСЕ Хайди Грау.

Напомним, 29 сентября заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.