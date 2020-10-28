Политика 1 час назад

Спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу стал Арестович

Политический колумнист, три года "вравший" о войне на Донбассе, теперь будет отвечать за коммуникацию ТКГ со СМИ

Фото: Facebook-страница Алексея Арестовича Фото: Facebook-страница Алексея Арестовича
Фото: Facebook-страница Алексея Арестовича

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук решил назначить советником делегации по информационной политике блогера Алексея Арестовича.

Как заявил сам публицист на своей странице в Facebook, его полномочия предполагают, что он будет "единым голосом по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины".

Кратко и по делу в Telegram

"Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации. Средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже", — написал он.

Арестович также сообщил "острую новость" о том, что Украина в лице Кравчука в ходе заседания ТКГ 28 октября предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант плана действий по интенсификации мирного урегулирования.

Следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Арестович известен своим неоднозначным реноме, в частности признанием от декабря 2017 года, что на протяжении трех лет он сознательно "врал" о войне на Донбассе, ведя "чисто пропагандистскую работу", и не считает себя патриотом.

Отметим, что заседания ТКГ, которые ранее проходили в Минске, последние месяцы проходят в режиме видеоконференций. Причиной тому стала пандемия Covid-19, к которой в последнее время добавилось еще и резкое ухудшение между официальной Беларусью и властями Украины из-за поддержки последними массового протестного движения против белорусского лидера Александра Лукашенко.

При этом в сентябре президент Владимир Зеленский заявлял, что говорить о переносе Минских переговоров пока рано.

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