Говорить о переносе минских переговоров пока рано — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает УНН.

"О переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Вы знаете, мне кажется, что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, не важно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, видеоформате, и не встречаемся. Но вопросы, которые вы поднимаете, несмотря на то, что Австрия действительно нас очень поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, и мы за это благодарны", — заявил президент.

По мнению главы государства, говорить о переносе "Минских переговоров" пока рано.

"Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Беларуси", — отметил он.

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В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит смысла в смене переговорной площадки по Донбассу для минской ТКГ. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Наш" во вторник вечером, сообщает "Интерфакс".

"И раньше, когда еще не было COVID, были разговоры — Астана, еще какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", — сказал Разумков.

Спикер Рады отметил, что в настоящее время все переговоры контактной группы по Донбассу проходят в режиме онлайн. Изменение места встреч было бы алогичным, ведь оно не относится ни к Беларуси, ни к Украине, или какому-то другому европейскому государству, убежден Разумков.

Стоит отметить, что 15 сентября во время визита Зеленского в Вену, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу.

При этом, глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что на данный момент вопрос о вероятном переносе центра Минского процесса из Беларуси в другую страну не актуален, поскольку переговоры проходят онлайн.

Однако, если Россия будет оказывать Беларуси военную помощь для борьбы с акциями протеста, которые уже третью неделю происходят в стране, Украина будет искать другую площадку для переговоров по Донбассу.