Политика 9 минут назад

Беларусь запретила въезд украинцам, литовцам и полякам — посол

Власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

В Беларусь не будут пускать граждан Украины, Польши и Литвы.

Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире "Общественного радио".

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины", — заявил Кизим.

"Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", — добавил посол.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором президента Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку.

В свою очередь Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется уже не информационная, а террористическая война.

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Ранее в Беларуси заявляли, что могут закрыть маршруты в Украину из-за второй волны коронавируса.

Также сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план о совместной охране границ Союзного государства.

Как известно, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

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Лукашенко, легитимность которого не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протеста. С начала акций, по данным оппозиции, были задержаны свыше 12 000 человек, несколько участников протестов погибли.

Евросоюз ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

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