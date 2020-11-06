Политика 20 минут назад

Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей

Три украинских региона пока останутся "обезглавленными"

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский уволил трех глав областных администраций согласно поданным ими заявлениям. Об этом говорится в указах президента от 5 ноября, опубликованных на сайте главы государства.

В частности, указом №488 уволен глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, указом №489 — глава Одесской ОГА Максим Куцый, а указом №490 — глава Сумской ОГА Роман Грищенко.

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Напомним, 4 ноября эти кадровые решения согласовал Кабинет министров, который тогда также утвердил новых руководительниц Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства.

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Куцый был назначен главой обладминистрации 11 октября 2019 года, Грищенко — 11 марта уже нынешнего года, а Федорив — 24 апреля.

Отметим, что одной из причин недовольства Куцым со стороны Зеленского было невыполнение его требования и обещания самого Куцого убрать до конца июля севший на мель у одесского берега танкер Delfi. Его удалось отбуксировать лишь в сентябре. Сообщалось, что на операцию потратили 500 тысяч долларов.

Накануне Зеленский также уволил первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова.

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