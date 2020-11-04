Политика 1 час назад

Зеленский уволил первого замглавы ОП Трофимова

По прошествии местных выборов президент "опустил" бывшего куратора региональной политики в Офисе до внештатного советника

Сергей Трофимов. Фото: пресс-служба президента Сергей Трофимов. Фото: пресс-служба президента
Сергей Трофимов. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента, назначив его внештатным советником.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства №482 и №483 от 4 ноября. При этом отмечается, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению.

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Напомним, что Трофимов был одним из ближайших соратников Зеленского. С 2007 по 2019 год он работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95", отвечая за кинопроизводство.

Первым замглавы Администрации президента Зеленский назначил его 21 мая 2019 года, на следующий день после вступления в должность главы государства. После реорганизации АП в Офис президента спустя месяц Трофимов сохранил в нем аналогичную должность.

Бывший глава ОП Андрей Богдан считает, что Трофимов оказался жертвой лжи и интриг внутри офиса.

Отметим, что в сентябре прошлого года президент объявил Трофимову и замглавы ОП Кириллу Тимошенко выговоры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в ходе поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

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