Политика 30 минут назад

Богдан считает Трофимова жертвой лжи и интриг в Офисе президента

Экс-глава офиса намекает, что его преемник Андрей Ермак выдавил Трофимова, используя "подковерные игры"

Андрей Богдан. Фото: Украинская правда Андрей Богдан. Фото: Украинская правда
Андрей Богдан. Фото: Украинская правда

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверен, что его первый заместитель Сергей Трофимов, продолживший работу на этой должности и после его ухода, оказался в итоге жертвой интриг в Офисе президента. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном до момента обнародования указа Владимира Зеленского об увольнении Трофимова.

"Я говорю о Трофимове. Я считаю его порядочным парнем. Он стал такой жертвой. Он — жертва лжи и подковерных игр, которые не имеют отношения к правде. Если они его накажут, я думаю, что Сергей не будет без работы, без какой-там занятости в жизни", — заявил Богдан.

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При этом Богдан аккуратно ответил на вопрос о желании нынешнего главы ОП Андрей Ермак сместить Трофимова, заявив, что "слышал такое".

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Экс-глава ОП также заявил, что не знает, действительно ли Трофимов приходится кумом Зеленскому, но также "слышал об этом".

"Если человек не выполняет работу, не справляется со своими задачами, его надо увольнять. Если человек занимается какой-то х**ней, то тем более — надо сажать, а не просто увольнять. А если это какие-то подковерные игры, и ты ведешся на эту штуку, то ты просто девальвируешь всю государственную службу", — сказал он.

По мнению Богдана, интриги внутри Офиса президента при Ермаке привели к развалу работы этого органа и хаосу.

"Они не занимаются работой, они не занимаются какими-то планами на будущее. Они все занимаются подковерными играми. Они все заняты одним: кто кому что сказал, кому я нравлюсь, кому нет, к какой команде я принадлежу, эти против этих, а мы против тех. И у нас получается хаос. Хаос! Мы никуда не идем, мы не принимаем никаких законов, никаких. Мы даже плохих законов не можем принять", — подчеркнул экс-руководитель офиса.

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Богдан посетовал, что из-за этого президент не подает в Верховную Раду важные системные законопоекты, поскольку ОП попросту нечего предложить на таком уровне.

"Есть законодательный спам, и его много. На него можно тратить время, но он не меняет общественных отношений внутри государства", — заключил он.

Напомним, Зеленский 4 ноября уволил Трофимова с формулировкой "согласно поданному им заявлению".

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