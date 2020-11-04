Зеленский игнорировал информацию о подготовке решения КСУ по е-декларациям — Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверен, что президент Владимир Зеленский знал заранее о подготовке Конституционным судом решения о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Почему на второй день после местных выборов? Значит, было какое-то взаимодействие, было пожелание, чтобы это решение не могло повлиять на выборы. Такое большое количество людей, которое задействовано при подготовке решения, при его обсуждении, при изготовлении проекта — это не шило в мешке. В набат стучали все антикоррупционные активисты", — отметил Богдан.

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По его информации, депутат Верховной Рады от "Слуги народа", глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская на одном из совещаний непосредственно предупреждала Зеленского о вероятности такого решения КС.

"Ну, все же понимают систему органов государственной власти, все же понимают, как работают спецслужбы, все понимают, как работает Конституционный суд? Я уверен, что о таком решении возможном знал и президент, знал и его аппарат... Они не предвидят, каким будет второй шаг, они не предполагают, что будет через неделю. У них горизонт планирования — это следующий эфирный день", — заявил экс-глава ОП.

По его оценке, такая политика — "это очень-очень плохо", и она будет постоянно приводить к новым негативным последствиям.

"Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины — это преступление. То есть, у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какова была твоя реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакая. Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь", — подчеркнул Богдан.

Он добавил, что спецслужбы не могли не докладывать о подготовке решения КС, а молчание президента можно расценивать как сигнал, что он был не против этого.

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Напомним, утром 4 ноября группа нардепов принесла в КС заявление с призывом к судьям подать в отставку. Его подписало большинство депутатов — 226.

В свою очередь, накануне комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике поддержал законопроект №4304, предусматривающий восстановление в прежнем виде электронного декларирования чиновниками доходов и имущества. Его внес спикер Дмитрий Разумков и еще сразу 124 нардепа.