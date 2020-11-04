Группа нардепов принесли в КСУ заявление с призывом к судьям подать в отставку (ВИДЕО)

Группа народных депутатов утро в среду, 4 ноября, принесли в Конституционный суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судьям КСУ, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку.
Возглавил инициативную группу нардепов председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".
"Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей, не всех, — я подчеркиваю, есть судьи, которые не голосовали за это решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования, — и для того, чтобы они поняли, что народные депутаты — это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, у которых нет доверия после таких решений к этим судьям, и призываем их сложить свои полномочия добровольно", — сказал Арахамия на брифинге возле здания суда.
При этом он уточнил, что заявление подписали 226 народных депутатов.
По словам политика, если судьи проигнорируют заявление парламентариев и не сложат полномочия, следующим шагом будет ряд законодательных инициатив, которые должны предотвратить последующие решения КСУ, которые "могли бы разрушить независимую антикоррупционную инфраструктуру".
"Они (судьи КСУ) там должны в своей программе рассмотреть вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может напрямую повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Я думаю, что народ Украины точно не будет прощать таких решений. Некоторые законопроекты просто блокируют, фактически, временно работу Конституционного суда. Некоторые законопроекты, в том числе президентский, направлены на то, чтобы вообще перезагрузить полностью состав. Будем определяться как парламент", — доложил Арахамия.
Также глава фракции "Слуги народа" отметил, что голосование за президентский законопроект, который предлагает распустить весь состав КСУ, является наиболее жестким сценарием.
"Это наиболее жесткий сценарий — законопроект Президента, поэтому вчера в комитете мы его не рассматривали. Мы сейчас идем более таким дипломатическим путем. Но все зависит от реакции Конституционного суда", — подчеркнул Арахамия.
В свою очередь заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк, который также пришел в КСУ, добавил, что в Верховную Раду внесен законопроект, который увеличивает кворум работы Конституционного суда до 17 судей. По его мнению, это будет мерой предупреждения относительно работы КСУ, которая "может быть направлена против украинского народа".
"Насколько мне известно, коллеги по парламенту регистрируют относительно принятия решений (Конституционным судом) двумя третями голосов, законопроекты, которые возвращают электронное декларирование. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с парламентом, независимо от политических предпочтений, будем вносить эти законопроекты и голосовать. Надеюсь, что и электронное декларирование мы вернем в ближайшее время", — сказал Железняк.
Ранее на пленарном заседании парламента 3 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов озвучил заявление членов различных фракций и групп, в котором парламентарии призвали судей Конституционного суда, голосовавших за решение относительно антикоррупционных органов, сложить с себя полномочия судьи КСУ или добровольно уйти в отставку. Под заявлением подписались представители фракций партий "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность" и группы "Доверие".
Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование, в частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.
Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.
Также в законопроекте предлагается признать, что решение Конституционного суда от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.
Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента возобновить электронное декларирование новым законом.
Вечером 2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". Документ предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции", которыми предлагается возобновить права НАПК.