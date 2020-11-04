Группа нардепов принесли в КСУ заявление с призывом к судьям подать в отставку (ВИДЕО)

Группа народных депутатов утро в среду, 4 ноября, принесли в Конституционный суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судьям КСУ, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку.

Возглавил инициативную группу нардепов председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

"Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей, не всех, — я подчеркиваю, есть судьи, которые не голосовали за это решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования, — и для того, чтобы они поняли, что народные депутаты — это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, у которых нет доверия после таких решений к этим судьям, и призываем их сложить свои полномочия добровольно", — сказал Арахамия на брифинге возле здания суда.

При этом он уточнил, что заявление подписали 226 народных депутатов.

По словам политика, если судьи проигнорируют заявление парламентариев и не сложат полномочия, следующим шагом будет ряд законодательных инициатив, которые должны предотвратить последующие решения КСУ, которые "могли бы разрушить независимую антикоррупционную инфраструктуру".

"Они (судьи КСУ) там должны в своей программе рассмотреть вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может напрямую повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Я думаю, что народ Украины точно не будет прощать таких решений. Некоторые законопроекты просто блокируют, фактически, временно работу Конституционного суда. Некоторые законопроекты, в том числе президентский, направлены на то, чтобы вообще перезагрузить полностью состав. Будем определяться как парламент", — доложил Арахамия.

Также глава фракции "Слуги народа" отметил, что голосование за президентский законопроект, который предлагает распустить весь состав КСУ, является наиболее жестким сценарием.

"Это наиболее жесткий сценарий — законопроект Президента, поэтому вчера в комитете мы его не рассматривали. Мы сейчас идем более таким дипломатическим путем. Но все зависит от реакции Конституционного суда", — подчеркнул Арахамия.

В свою очередь заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк, который также пришел в КСУ, добавил, что в Верховную Раду внесен законопроект, который увеличивает кворум работы Конституционного суда до 17 судей. По его мнению, это будет мерой предупреждения относительно работы КСУ, которая "может быть направлена ​​против украинского народа".

"Насколько мне известно, коллеги по парламенту регистрируют относительно принятия решений (Конституционным судом) двумя третями голосов, законопроекты, которые возвращают электронное декларирование. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с парламентом, независимо от политических предпочтений, будем вносить эти законопроекты и голосовать. Надеюсь, что и электронное декларирование мы вернем в ближайшее время", — сказал Железняк.

Ранее на пленарном заседании парламента 3 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов озвучил заявление членов различных фракций и групп, в котором парламентарии призвали судей Конституционного суда, голосовавших за решение относительно антикоррупционных органов, сложить с себя полномочия судьи КСУ или добровольно уйти в отставку. Под заявлением подписались представители фракций партий "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность" и группы "Доверие".

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование, в частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение Конституционного суда от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента возобновить электронное декларирование новым законом.

Вечером 2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". Документ предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции", которыми предлагается возобновить права НАПК.