Мать и теща главы КСУ владеют элитной недвижимостью — СМИ

Мать и теща председателя Конституционного суда Александра Тупицкого владеют элитной недвижимостью, пишут "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В частности, зарегистрированная в Черкасской области 80-летняя Галина Тупицкая с 2013 года значится владелицей четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в Киеве площадью 216,5 квадратных метра.

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Ее ориентировочная стоимость составляет около 700 тысяч долларов, или около 20 млн грн. В электронной декларации самого Тупицкого эта квартира указана как место периодического пребывания.

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Теща же главы КС Лариса Колпаченко в 2018 году стала владелицей нескольких земельных участков и поместья площадью более 200 квадратных метров в Василькове Киевской области. Ориентировочная стоимость такой недвижимости сейчас составляет около 5 млн грн.

При этом в 2019 году владельцем соседнего участка стал и сам Тупицкий — по данным журналистов, по сути, это одна территория, на которой расположено и искусственное озеро. Однако в декларации судьи эта недвижимость не указана.

В то же время в декларации судья указывает, что арендует дом на территории "Дома отдыха "Конча-Заспа" — это территория закрытых государственных дач, куда недавно переехал президент Владимир Зеленский.

Адресом же регистрации Тупицкого указано имение в коттеджном городке "Конык" на Жуковом острове в Киеве, владельцем которого указан другой человек. По данным журналистов, такой дом может стоить более 30 млн грн, или 1 млн долларов.

Напомним также, что Государственное бюро расследований начало расследование возможной госизмены Тупицким в связи с обнародованием информации о якобы покупке им земельного участка, соседнего с его имением в крымском Кореизе, совершенной под российской юрисдикцией и не отраженной в декларации об имуществе.

Сам судья объяснил, что Крым российским не признает, а совершенными действиями "защищал свою собственность", хотя пользоваться ею все равно не может.